Ferromex investiga choque de tren en Irapuato que dejó 6 muertos

Accidente de tren en Irapuato. Foto: Cuartoscuro

Dos choques de tren en Irapuato, Guanajuato, dejó como saldo seis personas muertas y, al menos, una lesionada, por una misma locomotora, que presuntamente se separó del convoy. Tras el incidente, la empresa Ferromex confirmó que se hacen las indagatorias para determinar las causas que llevaron a la separación de la parte del tren y que derivo en el percance.

¿Qué ocurrió en Irapuato?

El primer accidente sucedió en el cruce de avenida Paseo Irapuato y avenida Florencia, donde un Nissan Sentra fue embestido por el tren. En el interior del auto murieron dos mujeres y un hombre, mientras que otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

Minutos después, el mismo tren impactó con tres vehículos más en el cruce de avenida Lázaro Cárdenas y bulevar Mariano J. García, dejando como saldo otras tres personas fallecidas. En este segundo punto, estuvieron involucrados una camioneta, un coche compacto y una motocicleta.

En total, seis personas murieron y una más resultó herida.

Ferromex inicia investigación

A través de un comunicado, Ferromex anunció que personal de la compañía se encontraba en el punto del percance para poder revisar la caja negra y determinar las causas del accidente.

“Personal especializado de la empresa se ha trasladado al sitio para atender a todas las personas involucradas en el accidente, así como para revisar la caja negra de la unidad y determinar las causas por las que una locomotora se habría separado del convoy”

Además, la compañía aseguró que se mantiene comunicación con tanto con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario como con las autoridades estatales y municipales “para realizar la investigación correspondiente que determine las causas del accidente y brindar apoyo a todos los afectados”

Finalmente, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas mortales, así como con los lesionados y la “comunidad de Irapuato”.