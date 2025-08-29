Estamos logrando lo imposible en Guanajuato: Libia Dennise

GENERANDO AUDIO...

El informe se realizó en el Poliforum de León. Foto: Especial

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó avances del primer año de Gobierno en el evento “el momento de la gente” que se realizó en el Poliforum de León ante representantes de la sociedad civil, autoridades de los tres niveles de gobierno, académicos y público en general.

“Hoy nuestro estado vive un Nuevo Comienzo. Está ocurriendo lo que parecía imposible. Estamos poniendo los cimientos de un presente y de un futuro mejor para Guanajuato. Hoy el Gobierno de la Gente avanza y avanza fuerte, y lo demuestra con hechos”, expresó la Mandataria Estatal.

Libia Dennise dijo que “vienen muchas cosas buenas, pero siempre es importante dialogar sobre los cimientos de este nuevo Guanajuato: Seguridad, Agua, Salud, Educación, Mujeres, Economía e Infraestructura”.

Seguridad

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, dijo que en Guanajuato se está trabajando por la construcción de la paz a través de un equipo con las diferentes instituciones de Gobierno federal. Vamos por el camino correcto.

Libia Dennise dijo que “nos planteamos el reto de demostrar que Guanajuato puede ser un modelo replicable de disminución de homicidios y violencia. Hoy los indicadores nos dan la razón, hay una disminución significativa y sostenida en homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 9.4 en septiembre de 2024 cuando asumimos esta responsabilidad, a 5 en julio de 2025, una reducción del 47%”.

Agua

El secretario de Medio Ambiente, José Lara Lona, dijo que el agua es un recurso estratégico, por lo que se trabaja junto con las autoridades federales para que los guanajuatenses tengan acceso a este servicio básico.

La gobernadora resaltó que ningún otro estado cuenta con 3 proyectos de agua simultáneos: Acueducto de la Presa Solís-León, la Tecnificación del Distrito de Riego 011 y el Saneamiento del Río Lerma.

Mujeres

La secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, dijo que con hechos se atiende a las mujeres, por ello se impulsó la Estrategia Aliadas en donde se encuentran programas importantes como la Tarjeta Rosa que tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de las guanajuatenses.

Se pusieron en marcha programas en nuestras Secretarías y en la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, para respaldar sus ingresos y sus emprendimientos. La Estrategia Aliadas, seguirá ampliando sus alcances para llegar a más mujeres en cada rincón de Guanajuato.

Foto: Especial

Economía

La secretaria de Economía, Cristina Villaseñor, dijo que hoy somos la quinta economía de México, y vienen acciones que fortalecerán a nuestro estado como la Puerta Logística del Bajío en Celaya.

La Gobernadora agregó que la Puerta Logística del Bajío va a transformar a Celaya y a toda la zona Laja-Bajío en uno de los principales centros logísticos del país y del continente. Su ubicación es clave, porque ahí cruzan las principales líneas ferroviarias y las principales carreteras del país. Por ahí pasa el 23% de la carga ferroviaria nacional.

Pese a la incertidumbre económica internacional, la confianza sigue puesta en Guanajuato con más de 2,500 millones de dólares en inversiones en lo que va del Gobierno de la Gente, comentó Libia Dennise.

Salud

El secretario de Salud, Gabriel Cortés, dijo que “vamos bien en materia de salud, pero queremos seguir avanzando”.

La gobernadora señaló que en Guanajuato hay una política de 0 rechazo a las personas en los hospitales. Por ejemplo, el año pasado se atendieron más de 300 mil consultas de personas que pertenecen al sistema de salud federal y en lo que va de este año hemos dado más de 94 mil consultas a quienes tienen otro esquema de seguridad social.

Educación

El secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez, dijo que se trabaja por mejorar el nivel académico de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes guanajuatenses.

Libia Dennise dijo que se tiene un ambicioso plan para aumentar la cobertura en este nivel y pasar del 74.9% al 85.3%. Es un crecimiento de poco más de 10 puntos porcentuales, que representa oportunidades para miles de jóvenes.

Infraestructura

El secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez, resaltó el proyecto para la construcción del Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato-León viene a beneficiar la movilidad de esta región del país.

Libia Dennise añadió que en estos proyectos estratégicos no podía faltar el Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato-León. El Tren tendrá estaciones en Celaya, Salamanca, Irapuato y León, con paraderos intermedios en Apaseo El Grande y Villagrán.

El Gobierno de la Gente Avanza Fuerte

“Hoy, el Gobierno de la Gente avanza y avanza fuerte, y lo demuestra con hechos. Estamos demostrando que sí se puede gobernar con visión, con resultados y, especialmente, con honestidad, haciendo equipo y siendo cercanos a la gente”, dijo la gobernadora.

Enfatizó que estos no son proyectos ni acciones aisladas, son parte de un Plan con visión para el desarrollo de las familias de Guanajuato.

En este evento también se contó con la participación de la presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien destacó el trabajo coordinado con el Estado para impulsar los proyectos que se requieren para mejorar la calidad de vida de los leoneses, además de la asistencia de la presidenta del Congreso del Estado, diputada Plásida Calzada Velázquez; y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz.

Foto: Especial

