Trabajador de la CFE. Foto: Cuasrtoscuro.

La explosión de un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Guanajuato, dejó múltiples lesionados la tarde de ayer, 6 de septiembre de 2025. Dos personas presentaron heridas graves.

Explota transformador en Guanajuato

El hecho, de acuerdo con los primeros reportes, ocurrió alrededor de las 16:00 horas del sábado, cuando en el cruce de las calles Juárez y Reforma, a una cuadra de la Plaza Principal, se reportó una explosión que puso en alerta a las personas transitaban por la zona.

Al menos 10 personas resultaron lesionadas, dos de ellas –una mujer de la tercera edad y una oficial de la Policía Municipal– de gravedad, por lo que se les brindó atención de manera inmediata por parte de las autoridades.

Atención a personas lesionadas de gravedad

El director de Protección Civil de León, Crescencio Sánchez Abundis, informó que entre las 10 personas lesionadas se encontraban una mujer de la tercera edad y una elemento de la Policía Municipal, ambas por quemaduras de segundo grado.

“Una señora de 54 años está grave en el hospital Aranda de la Parra, una compañera de Policía Vial está en la clínica T-21 y el resto está en códigos amarillos y verdes por quemaduras”, dijo el funcionario estatal.

CFE atendió la explosión

La CFE acudió a la zona del incidente. Realizó un corte de energía como medida preventiva para reducir riesgos y llevar a cabo la reparación del transformador.

Vecinos señalaron que, anteriormente, se había reportado a la empresa del Estado desperfectos en el transformador; sin embargo, la empresa del Estado hizo caso omiso.

De manera preliminar, se informó que el circuito de la instalación se sobrecalentó, lo que derivó en la explosión”.

“El transformador, en su contenido, trabaja a base de aceite, entonces al momento que se sobrecalienta se abren las soldaduras, revienta y lanza aceite caliente”, dijo Crescencio Sánchez Abundis, director de Protección Civil de León.

