Falla juego mecánico en Feria de San Miguel Arcángel y deja heridos; video del momento exacto

GENERANDO AUDIO...

La grabación se viralizó en redes sociales. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La falla en un juego mecánico en la Feria de San Miguel Arcángel y la Alfarería 2025 fue captada en video durante este fin de semana en el municipio de San Felipe, Guanajuato.

La grabación del accidente, que dejó varios heridos, se ha viralizado a través de redes sociales, debido a sus impactantes imágenes.

Falla juego mecánico en Feria de San Miguel Arcángel; ¿qué sucedió?

Como mencionan los primeros reportes, fue durante la noche de este domingo cuando el juego mecánico, conocido como “Booster”, presentó la falla.

En el clip, se aprecia cómo uno de sus ejes se rompió, lo que habría provocado que una parte de su estructura cayera cuando el juego funcionaba con gente a bordo.

Debido a esto, la atracción se detuvo de repente.

¿Qué se sabe de los heridos tras la falla del juego mecánico?

Al lugar acudió personal de Protección Civil para rescatar a las personas que se encontraban disfrutando del “Booster”.

Algunas versiones de medios locales señalan que cinco personas resultaron lesionadas, otras mencionan que habrían sido al menos dos.

Sin embargo, al momento, autoridades municipales o estatales o encargados de la Feria de San Miguel Arcángel y la Alfarería se han pronunciado o compartido información oficial.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]