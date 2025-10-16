Fechas, costos y artistas, todo sobre el Festival Internacional del Globo León 2025

GENERANDO AUDIO...

Una nueva edición del Festival Internacional del Globo León 2025 (FIG) está a la vuelta de la esquina; cabe recordar que, junto al Cervantino, es uno de los eventos turísticos más importantes para el estado de Guanajuato.

¿Qué debes saber del Festival Internacional del Globo León 2025?

El cielo de León volverá a llenarse de color, música y emoción con el Festival Internacional del Globo 2025, uno de los eventos turísticos y culturales más importantes del mundo.

Este año, el festival promete una edición con más de 200 globos aerostáticos provenientes de 25 países, espectáculos musicales de talla internacional y actividades para toda la familia.

Fechas del Festival del Globo 2025

El FIG se celebrará del 14 al 17 de noviembre de 2025 en el Parque Metropolitano de León.

Durante cuatro días, pilotos de países como Brasil, Estados Unidos, España, Taiwán, Austria, Suiza, Bélgica y Eslovaquia llenarán el cielo con sus impresionantes figuras y dirigibles.

El evento ha sido reconocido como el “Festival de Festivales”, al proyectar la hospitalidad mexicana y la riqueza cultural de Guanajuato ante miles de visitantes nacionales e internacionales.

Artistas confirmados del Festival del Globo León 2025

El FIG 2025, aunque ofrecerá distintos números musicales, cuenta con una cartelera musical de primer nivel con artistas de gran trayectoria y DJ internacionales que encenderán las noches en León:

Viernes 14 de noviembre: Gloria Trevi abrirá la primera “Noche Mágica” con un show lleno de energía y éxitos como “Pelo Suelto” y “Todos Me Miran”.

Con más de 30 millones de discos vendidos y 17 álbumes de estudio, Trevi llega al FIG como una de las figuras más influyentes del pop latino.

Sábado 15 de noviembre: Se celebrará “The Dream Nite”, la primera edición del festival de música electrónica dentro del FIG, con la presencia de tres de los DJ más importantes del mundo: Martin Garrix, Dimitri Vegas y Afrojack.

Domingo 16 de noviembre: Carín León, ganador de dos Latin Grammy y referente de la música regional mexicana, ofrecerá un concierto con sus mayores éxitos, entre ellos “Según Quién” y “Te Quiero y Me Miento”.

Cabe mencionar que el lunes 17 de noviembre únicamente habrá actividades por la mañana.

Costos y boletos del Festival del Globo León 2025

Los boletos ya están a la venta y hay diferentes modalidades para disfrutar del evento:

Day Pass (todo el día): 750 pesos

(todo el día): 750 pesos Boleto matutino (5:00 a 11:00 horas): 355 pesos

(5:00 a 11:00 horas): 355 pesos Boleto vespertino (13:00 a 21:00 horas): 635 pesos

(13:00 a 21:00 horas): 635 pesos Acceso VIP para los eventos musicales (16:00 a 21:00 horas): 3 mil 240 pesos

para los eventos musicales (16:00 a 21:00 horas): 3 mil 240 pesos Abono general por los cuatro días: 2 mil 200 pesos

Un festival que une al mundo

El Festival Internacional del Globo de León 2025 ofrecerá experiencias únicas como el show de drones Star Dance y la tradicional Noche Mágica, donde los globos se iluminan al ritmo de la música.

Además, entre las figuras especiales que surcarán el cielo estará el globo “King Capybara”, inspirado en el fenómeno digital del simpático roedor que ha conquistado redes sociales.

Entre las sorpresas más esperadas destaca la participación de Disney, que celebrará los 70 años de Disneyland California con el globo Celebrate Happiness!, decorado con motivos de Mickey y Minnie. Además, el público podrá disfrutar de figuras especiales como Master Yoda, Bella y Buster, King Capybara, Heart, Lancherito y Sylvester Puddy Cat, entre muchas más.

Con actividades culturales, gastronomía, zonas de camping y espectáculos visuales, el FIG 2025 se consolida como un evento imperdible que une al mundo bajo un mismo cielo.