Festival de las Culturas en Irapuato 2025: ¿cuándo, a qué hora y dónde?

GENERANDO AUDIO...

Festival de las Culturas en Irapuato 2025. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El centro histórico de Irapuato será sede del Festival de las Culturas 2025, un evento que reunirá gastronomía, artesanía y actividades culturales para toda la familia.

Fecha, horario y lugar del evento

El festival se llevará a cabo el 12 de octubre en el andador Sor Juana Inés de la Cruz y en la Plaza de los Fundadores, con actividades desde las 12:00 del día hasta las 20:00 horas.

La entrada es abierta al público y busca fomentar la convivencia y el conocimiento de distintas culturas.

Participación de 16 culturas

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Irapuato, Valeria Alfaro García, informó que el evento contará con la participación de 16 culturas, que mostrarán sus tradiciones, gastronomía y artesanía.

”Vamos a tener más comida mexicana, una zona de inflables para los niños y la caravana de emprendedores, Pero lo mejor del evento será nuestro foro cultural, que se llevará a cabo desde las 12:00 hasta las 20:00 horas”, indicó Alfaro García.

Programa cultural y actividades destacadas

El programa del Festival de las Culturas en Irapuato 2025 iniciará con:

Ballet folklórico X’Quenda y academias locales de baile

y academias locales de baile Demostración de artes marciales con combate de espadas con jóvenes del Instituto Japonés (15:00 horas)

con combate de espadas con jóvenes del Instituto Japonés (15:00 horas) Concierto retro con música de los años 70’s, 80’s y 90’s

con música de los años 70’s, 80’s y 90’s Obra de teatro: “ ¿Quién es el que anda ahí?” , narración de cuentos y música de Cri-Cri.

, narración de cuentos y música de Cierre con el mariachi Los Jinetes, de talla internacional

El festival busca brindar espacios que desarrollen y promuevan el talento de jóvenes irapuatenses.

Valeria Alfaro García invitó a la ciudadanía a participar y disfrutar del evento, que representa una oportunidad para conocer distintas tradiciones y apoyar el talento local.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]