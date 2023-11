¡Casi tragedia! Globo aerostático pierde el rumbo y cae en casas de Guanajuato

Globo aerostático se desvía y cae en casas. Foto: Cuartoscuro /Ilustrativa

Un incidente marcó el segundo día del Festival Internacional del Globo 2023 en León, Guanajuato, cuando un globo aerostático perdió el rumbo y aterrizó en un fraccionamiento de casas. La aeronave, identificada como el globo 134, se desvió hacia una zona poblada, viéndose obligada a descender en la calle Atotonilco.

Globo aerostático pierde el rumbo y cae en casas de Guanajuato

La calle Atotonilco, en León, Guanajuato, se convirtió escenario de un aterrizaje forzoso, cuando un globo aerostático perdió el rumbo y se envolvió con cables de luz, creando momentos de tensión.

A pesar del choque con los cables, se informó que los tripulantes a bordo del globo 134 resultaron ilesos. Los vecinos del fraccionamiento, sorprendidos por el inusual espectáculo, experimentaron un susto colectivo al presenciar la caída del globo en una zona previamente ajena a este tipo de incidentes.

Vecinos ayudan a las personas a descender del Globo aerostático

Usuarios de redes sociales compartieron los videos en donde se muestra a los vecinos ayudar a bajar el globo y a sus tripulantes. En las imágenes se muestran a cuatro personas jalando la cuerda del trasporte para lograr que aterrizara. Con el máximo cuidado vigilaban que el globo no se incendiará, además de que chocara lo menos posible con los cables de luz.

A pesar de los intentos, la fuerza de la aeronave era mayor, por lo que vencía él intentó de los vecinos. Finalmente, pudieron bajar la canasta y apoyar a los tres pasajeros que se encontraban a bordo.

¿Cuándo es el Festival Internacional del Globo en León 2023?

El Festival Internacional del Globo 2023 en León, Guanajuato, tendrá la participación de 200 globos aerostáticos de 23 países. Este evento, que se lleva a cabo del 17 al 20 de noviembre en el Parque Ecológico Metropolitano, ofrece un espectáculo impresionante con el vuelo de coloridos globos.

El festival un espectáculo matutino con la llegada e inflado de globos de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. Por la tarde, a partir de las 6:00 p.m., los globos se iluminan al compás de la música, seguidos de conciertos que continúan hasta la 1:00 a.m.

Para más detalles se puede consultar la página oficial: festivalglobo.com/programa.