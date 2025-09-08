Guanajuato amplía la campaña “Sin Multa” para verificación vehicular

GENERANDO AUDIO...

El objetivo es propiciar un entorno más saludable. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Guanajuato capital anunció la ampliación de la campaña “Sin Multa” para verificación vehicular. El objetivo, además, es garantizar aire limpio, así como un entorno más saludable, señaló el Ayuntamiento en su cuenta oficial de Facebook.

Verificación vehicular sin multas; ¿qué debes saber?

El Gobierno municipal de Guanajuato decidió extender hasta el 19 de septiembre la campaña “Sin Multa”, con la intención de que más automovilistas cumplan con la verificación vehicular sin enfrentar sanciones.

Cabe recordar que, durante agosto, más de 5 mil vehículos se sometieron a la verificación, cifra que reflejó una alta participación ciudadana.

Debido a esta respuesta, la autoridad optó por alargar el beneficio para dar oportunidad a quienes aún no realizan la verificación vehicular en Guanajuato capital.

¿Cuál es el costo de la verificación en Guanajuato capital?

El costo por la verificación es de 319 pesos y no se aplican recargos ni multas por periodos anteriores.

Asimismo, hasta que concluya la campaña, los automovilistas sólo recibirán multas de cortesía, como una forma de concientizar sobre la importancia de mantener los autos en buen estado.

Finalmente, las autoridades locales reiteraron el llamado para realizar el trámite durante la campaña Verificación Vehicular Sin Multas, ya que contribuye a mejorar la calidad del aire en la capital y a construir un entorno más saludable para las familias guanajuatenses.

