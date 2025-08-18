Guanajuato capital ofrece Repuve gratis; aprovecha hasta el 29 de agosto

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno municipal de Guanajuato invita a los automovilistas a cumplir con el trámite del Registro Público Vehicular (Repuve) de manera gratuita hasta el 29 de agosto. Este trámite sirve para identificar los vehículos que circulan en el territorio nacional y dar certeza jurídica a los automovilistas; además, será más fácil identificar los autos en caso de robo.

Trámite gratuito del Repuve en la ciudad de Guanajuato

El Repuve es el trámite a través del cual se obtiene identificación de los vehículos emplacados en México; asimismo, ofrece seguridad y certeza jurídica en la posesión.

En la ciudad de Guanajuato, el registro gratuito comenzó desde el pasado 4 de agosto y estará disponible hasta el 29 del mismo mes, por lo que aún quedan un par de semanas para cumplir con el trámite.

Los automovilistas deberán acudir al estacionamiento posterior de “La Colmena”, ubicada en calle Mezquite Mocho sin número, colonia Arroyo Verde. El registro está disponible para automóviles, camionetas, camiones, autobuses y tractocamiones.

Requisitos para tramitar el Repuve en Guanajuato

Vehículo con ambas placas del estado de Guanajuato

Tarjeta de circulación

Identificación oficial de la persona que realiza el registro

