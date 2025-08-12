Guanajuato, el estado con la mayor reducción en homicidios dolosos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, señaló que Guanajuato es el estado con la mayor reducción en homicidios dolosos en el país desde el inicio de la administración federal a la fecha.

En la mañanera de hoy, el Gobierno Federal reconoció que Guanajuato redujo 60.7% su promedio diario de homicidios dolosos entre febrero y julio de este año. Y es cierto: es un avance sin precedentes en la historia reciente del estado.

Es resultado también de un trabajo constante que todos los días encabeza la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, junto con fuerzas federales, estatales y municipales, basada en inteligencia, investigación y coordinación estrecha.

La reducción obedece también a una estrategia integral (CONFIA) que incluye:

− Detención de 44 generadores de violencia en el estado

− Aseguramiento de armas, drogas e hidrocarburos

− Desarticulación de células criminales

− Construcción de casos de investigación que permiten prevenir y no solo reaccionar ante el delito.

En 310 días de la Estrategia CONFIA, se ha evitado que $220,353,151 llegaran al crimen:

− 66.1 millones en mercancía asegurada

− 49.8 millones en pagos evitados por extorsión

− 45.5 millones en hidrocarburos asegurados

− 59.7 millones en drogas

Gracias a esta coordinación histórica, que involucra al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, FGR, Fiscalía estatal y corporaciones municipales, Guanajuato dejó de ocupar el primer lugar nacional en homicidios dolosos para colocarse en tercer sitio en cifras absolutas y octavo lugar por tasa, en julio de 2025.

La gobernadora Libia Dennise encabeza semanalmente mesas de seguridad con autoridades federales y municipales para evaluar avances y ajustar operaciones.

De acuerdo con el Gobierno federal, en los primeros 10 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido 25.3%.