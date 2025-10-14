Guanajuato recibe 200 globos de 25 países en Festival Internacional del Globo

GENERANDO AUDIO...

Habrá más de 200 globos en Guanajuato. Foto: Sandra Moreno

Del 14 al 17 de noviembre, León, Guanajuato, será sede de la edición 23 del Festival Internacional del Globo, donde 200 globos aerostáticos iluminarán los cielos de la ciudad. El evento es un espacio de convivencia familiar, inclusión y respeto al medio ambiente, según la directora del festival, Escandra Salim.

En esta edición participarán 25 países, entre los que destacan Eslovenia, Lituania, Reino Unido y Taiwán. La diversidad de naciones permitirá a los visitantes disfrutar de distintos diseños y temáticas en cada globo.

Sorpresas y atracciones especiales

Los fans de Disney podrán apreciar un globo aerostático conmemorativo por el 70 aniversario de Disneyland Resort, diseñado con 8 kilómetros de hilo y un volumen de 2.79 metros cúbicos, explicó Alejandro Flores, jefe de Marketing LATAM de la compañía.

El festival incluirá conciertos de artistas nacionales e internacionales, entre ellos Martin Garrix, Afrojack, Dimitri Vegas, Carin León y Gloria Trevi. La entrada por día tiene un costo de 650 pesos, y se espera la asistencia de más de 400 mil visitantes.

Impacto económico para Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, destacó que la derrama económica estimada es de 850 millones de pesos por la cantidad de asistentes.

Además, señaló que la seguridad del festival está garantizada gracias a la estrategia estatal que ha reducido los delitos en un 60%.

