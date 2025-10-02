Hombres disparan al aire con armas largas en concierto de Tito Torbellino Jr. en Comonfort

GENERANDO AUDIO...

El hecho fue captado en distintos videos. Foto: IA

Recientemente, Tito Torbellino Jr., intérprete del regional mexicano, ofreció un concierto en Comonfort, municipio del estado de Guanajuato, que se viralizó por dos sujetos que, entre la gente, sacaron armas largas y comenzaron a disparar al aire.

En redes sociales circulan videos que muestran el momento en el que los hombres realizan las detonaciones y en otros en los que se escuchan los balazos.

Hombres disparan al aire en concierto de Tito Torbellino Jr.; ¿qué sucedió?

Como señalan las primeras versiones, los hechos habrían sucedido durante la madrugada del 30 de septiembre pasado, en Comonfort, Guanajuato.

En dicha fecha, Tito Torbellino Jr. se presentó en el municipio como parte de la celebración de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel.

Mientras se lleva a cabo la presentación, de repente, uno de los asistentes, por unos segundos, se agacha y, cuando se incorpora, alza lo que parece ser un “cuerno de chivo” y comienza a disparar al aire en repetidas ocasiones.

Luego de unos segundos se detiene y vuelve a agacharse, al parecer para dejar el rifle en el piso. Sin embargo, inmediatamente, otro sujeto alza otro fusil y también comienza a disparar al aire.

En otras grabaciones, captadas por personas que estaban más cerca del escenario, claramente se escuchan las detonaciones, incluso, más fuerte que la música de la banda.

A pesar de los estruendos de los balazos, ni Tito Torbellino Jr., su grupo, ni los asistentes al concierto se asustaron. De hecho, los músicos continúan con el show, como si nada hubiera sucedido.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, al momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, Tito Torbellino Jr. publicó un agradecimiento en su cuenta de Facebook tras su presentación en Comonfort. “Muchas gracias, Delgado, Guanajuato, se puso perro”.

