Homicidios desplazan a diabetes como causa de muerte de hombres en Guanajuato

En 2024, los homicidios desplazaron a la diabetes mellitus como la segunda causa de muerte de hombres en el estado de Guanajuato, al cobrar la vida de tres mil 215 personas.

¿Por qué la diabetes es la segunda causa de muerte de hombres en Guanajuato?

En su Estadística de Defunciones Registradas publicada este 8 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detalló que, en 2024, en México se registraron 33 mil 241 homicidios.

Y van en aumento: a nivel nacional, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 25.6, lo que es superior a 2023, cuando la tasa fue de 24.9.

Según los datos del Inegi, en Guanajuato ocurre un fenómeno que no se registra en ninguna otra entidad del país: los homicidios de hombres cobraron más vidas que la diabetes, que es, a nivel nacional, la segunda causa de muerte.

El Inegi también detalla que, en general, los medios más frecuentes para generar las lesiones que provocaron la muerte por homicidio fueron:

Arma de fuego, con 71.8%

Arma blanca, con 9.3%

Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.6%

De la misma manera, el grupo de edad con el mayor número de homicidios, tanto en mujeres como en hombres, fue de 25 a 34 años, con 29.4% en total.

