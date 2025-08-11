¡Indignación en Guanajuato! Estudiantes de Criminología matan a gato con pirotecnia

GENERANDO AUDIO...

El caso fue denunciado en redes sociales. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un nuevo caso de maltrato animal ha causado indignación en el estado de Guanajuato, luego de que se difundieran imágenes de un video en el que presuntos estudiantes de Criminología asesinaran a un gato con pirotecnia en Pénjamo.

Tras la viralización del hecho, las autoridades del estado, el municipio de Pénjamo y del Instituto del Centro Universitario del Centro de México (EDUCEM), institución a la que pertenecen los estudiantes, ya han compartido sus posturas y señalan que se llevará una investigación al respecto.

Estudiantes de Criminología matan a gato con pirotecnia; ¿qué se sabe?

Durante este fin de semana se dio a conocer que un grupo de jóvenes, supuestos alumnos de Criminología del EDUCEM, asesinaron a un gato, luego de amarrarle juegos pirotécnicos y encenderlos en Pénjamo, Guanajuato.

Fue la cuenta de X, Asociación Civil Gaticos (@GaticosG), donde se denunció el hecho y difundió imágenes de una grabación donde un muchacho fue quien prendió los cohetes al gato.

“Exigimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, castiguen a los responsables y ayuden a dar máxima difusión para identificarlos” Señala una de las publicaciones de @GaticosG

¿Qué dicen las autoridades del caso?

Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, informó que, por instrucciones de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el caso ya es investigado por la Fiscalía del estado.

Asimismo, llamó a los ciudadanos a no tolerar ni reproducir violencia contra los seres sintientes y a denunciar ante las actividades correspondientes.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a no tolerar ni reproducir la violencia contra los seres sintientes y a presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente para que estos hechos no queden impunes. Desde el Gobierno de la Gente estamos haciendo lo propio. En Guanajuato trabajamos para promover una cultura de paz, respeto y cuidado hacia todos los seres vivos” Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato

Por su parte, el Gobierno municipal de Pénjamo emitió un comunicado en el que, además de rechazar cualquier forma de violencia o crueldad animal, destacó que el cuidado y trato digno hacia los animales es una responsabilidad compartida.

Escuela también emite su postura ante el caso de crueldad animal

De la misma manera, el EDUCEM, en su cuenta oficial de Facebook, compartió su postura tras la viralización y denuncia del caso de maltrato animal.

En su comunicado, la institución destacó que ya inició un procedimiento interno, basado en su Reglamento General, para esclarecer los hechos y aplicar las medidas correspondientes.

