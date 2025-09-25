Inicia registro para la Tarjeta Violeta en Guanajuato; ¿cómo acceder al apoyo de 2 mil pesos?

GENERANDO AUDIO...

Conoce los requisitos para el apoyo económico. Foto: Getty Images

El registro para la Tarjeta Violeta en Guanajuato capital ya inició este jueves, se trata de un apoyo económico para mujeres mayores de edad.

Cabe mencionar que, anteriormente, Samantha Smith Gutiérrez, presidenta municipal de Guanajuato, informó que hoy comenzaría este trámite.

En Unotv.com te contamos de las fechas, requisitos y proceso para adquirir la Tarjeta Violeta en Guanajuato capital.

¿Qué debes saber de la Tarjeta Violeta en Guanajuato?

El Gobierno Municipal abrió el registro para la Tarjeta Violeta, un programa que otorgará un apoyo único de 2 mil pesos a mujeres mayores de edad que habiten en Guanajuato capital.

El prerregistro se realizará en línea los días 25, 26 y 29 de septiembre de 2025, a través del portal del Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM).

Posteriormente, las aspirantes deberán entregar su documentación en físico los días 10 y 13 de octubre, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa.

Requisitos para acceder al apoyo de la Tarjeta Violeta en Guanajuato

Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer, mayor de 18 años, mexicana y residente del Municipio de Guanajuato

Realizar el prerregistro en línea en la página del IMAIM

Identificación oficial vigente (original y copia simple legible), que acredite domicilio en Guanajuato

CURP (copia simple legible)

Comprobante de domicilio (original y copia simple legible): recibo de luz o agua no mayor a 3 meses, o constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento

Solicitud de ingreso al programa (Anexo I: Formato FIMAIM-01-2025)

Aviso de privacidad firmado de puño y letra (Anexo IV: Formato FIMAIM-04-2025)

Carta de agradecimiento (Anexo V: Formato FIMAIM-05-2025)

Carta protesta de decir verdad (Anexo VI: Formato FIMAIM-06-2025)

Formato adicional requerido por los lineamientos (Anexo: FIMAIM-A-2025)

Todos los formatos deben llenarse con pluma de tinta azul

Los formatos se deben descargar de los Lineamientos del Programa Tarjeta Violeta, publicados en la página del Municipio de Guanajuato.

Publicación de resultados

Los folios seleccionados se darán a conocer el 7 de noviembre de 2025 en la página oficial del municipio de Guanajuato.

Posteriormente, la entrega de la Tarjeta Violeta se realizará el 24 de noviembre, en la Colmena (Auditorio Municipal Yerbabuena), de 8:30 a 19:00 horas.

Observaciones importantes

Se aceptará solo un expediente por persona

Únicamente se recibirán documentos de quienes hayan realizado el prerregistro

No se aceptan expedientes enviados de forma digital

Todos los documentos deben ser copias simples, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y vigentes

El trámite es personal e intransferible

Recuerda, fechas clave para el trámite de la Tarjeta Violeta en Guanajuato

Prerregistro en línea: 25, 26 y 29 de septiembre de 2025

Entrega de documentos: 10 y 13 de octubre en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, de 9:00 a 18:00 horas

Publicación de resultados: 7 de noviembre en la página oficial del Municipio de Guanajuato

Entrega de tarjetas: 24 de noviembre en La Colmena (Auditorio Municipal Yerbabuena), de 8:30 a 19:00 horas

