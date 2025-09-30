Le dicen “Lord Volumen”: apaga bocinas y agrede a músicos en Irapuato

GENERANDO AUDIO...

Su comportamiento fue muy criticado en redes sociales. Foto: IA

“Lord Volumen”, así fue como apodaron en redes sociales a un hombre que reaccionó violentamente cuando una banda de rock comenzó a tocar en una plaza de Irapuato, en el estado de Guanajuato.

Presuntamente, el sujeto se comportó así porque no estaba de acuerdo con el género ni con el volumen de la música que interpretaba el grupo.

El video que muestra a “Lord Volumen”, además de viralizarse, ha sido ampliamente compartido por usuarios de redes sociales.

“Lord Volumen”: ¿qué se sabe del video captado en Irapuato, Guanajuato?

Lo que comenzó como una tarde de música en vivo, terminó en escándalo en Plaza Cibeles, en Irapuato, Guanajuato, cuando un hombre, molesto, desconectó el sonido de una banda local y agredió a sus integrantes.

El hecho supuestamente ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando la agrupación “Covra” iniciaba su presentación frente a decenas de familias.

De acuerdo con testigos, el sujeto comenzó a reclamar desde los primeros acordes por el género y el volumen de la música.

Posteriormente, sin previo aviso, subió al escenario, arrancó cables de las bocinas y empujó violentamente a los músicos.

El momento quedó grabado

Videos difundidos en redes sociales muestran la forma agresiva en que el hombre interrumpió la presentación.

Los asistentes abuchearon al sujeto y algunos intentaron encararlo, mientras los integrantes del grupo optaron por no responder a la agresión.

El espectáculo continuó

Como mencionan medios locales, pese al altercado, los músicos reconectaron su equipo y continuaron con el show, lo que generó aplausos del público presente.

En redes, el hombre fue llamado “Lord Volumen”, apodo que se volvió tendencia en cuestión de horas. La mayoría de los usuarios condenó la violencia y expresó apoyo a la agrupación, aunque otros se preguntaron la razón por la que se presentaron en la plaza.

Hasta el momento, Plaza Cibeles no ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido y no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

