León vivirá la Romería de la Raza con música, tradición y acceso de sólo 15 pesos

Romería la Raza 2025 Distrito León MX. Foto:Cuartoscuro

Con música en vivo, comida internacional, show infantiles y un ambiente 100% familiar, la Romería de la Raza 2025 llega a su edición 61 con una de las tradiciones más requeridas por las familias en León, Guanajuato.

El evento se llevara acabo el próximo domingo 12 de octubre, desde las 11:30 de la mañana a las 20:00 horas, en el Distrito León MX, con una entrada simbólica de 15 pesos que servirá para transformar vidas.

El objetivo es recaudar fondos para la compra de mas de 40 aparatos auditivos para personas con situación de vulnerabilidad.

”Cada familia que nos acompaña en la Romería suma esperanza y multiplica sonrisas. Lo que parece una pequeña aportación se transforma en un gran cambio para quienes necesitan escuchar mejor”, expreso Andrea López Gutiérrez, directora general del DIF León, durante la rueda de prensa de presentación del evento.

Un viaje cultural sin salir de León

La diversidad cultural será uno de los ejes de esta edición. Participarán 11 comunidades extranjeras, entre ellas Alemania, japón, Brasil, Colombia, Siria, Libia, Cuba, Argentina, Líbano, Turquía, y Francia, que compartirán lo mejor de sus tradiciones, gastronomía y expresiones artísticas en la ya tradicional Terraza de las Naciones.

Diversión para toda la familia

La Romería 2025 contará con actividades para todas las edades:

Inflables y fiesta de espuma

Show de magia

Tributos a Bely y Beto y Lara Campos

Juegos mecánicos y teatro infantil

Actividades del DIF Preescolar

Música y grupos versátiles

Baile tahitiano y presentaciones culturales

Participación del Instituto Municipal de la Juventud con lucha libre y huapango

El público podrá disfrutar de espectáculos durante todo el día en dos escenarios

Escenario 1: música en vivo, grupos locales, folklore, tributos y ritmos para bailar.

música en vivo, grupos locales, folklore, tributos y ritmos para bailar. Escenario 2: Shows infantiles, teatro, talentos del DIF, expresiones culturales y mas.

Causa con impacto: cambiar vidas con audición.

El evento tiene un fin noble: recaudar fondos para adquirir más de 40 aparatos auditivos para niñas, niños y adultos mayores en situación vulnerable. Cada aparato cuesta ente 6 mil y 7 mil pesos, y en lo que va del año, DIF León ha entregado entre 200 y 250 aparatos.

En la edición pasada, mas de 10 mil personas asistieron a la Romería, logrando la meta solidaria. Para este año se espera superar esa cifra con la participación activa de la ciudadanía.

La Romería de la Raza 2025 es más que una feria: es un símbolo de unión, cultura y generosidad. Una tradición que demuestra que cuando los leoneses se encuentran, la ciudad se engrandece.

