Foto: IG/ Libia Dennise

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que su estado logró una reducción del 60% en homicidios dolosos, durante su participación en la 51ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada este lunes en Palacio Nacional, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadores del país.

La mandataria recordó que Guanajuato fue por años uno de los estados con más violencia en México. Sin embargo, afirmó que, gracias al trabajo coordinado con la Federación, ahora se busca que el estado sea visto como un modelo replicable en seguridad.

García Muñoz Ledo explicó que los avances derivan de una dinámica multifactorial y un modelo basado en inteligencia, lo que permitió diseñar estrategias más efectivas para reducir la violencia en la entidad.

En su discurso, la gobernadora agradeció la colaboración con el gabinete de seguridad federal y destacó la importancia de la confianza y el profesionalismo entre autoridades locales y federales.

“En Guanajuato, tenemos claro que sólo con coordinación y voluntad política es posible avanzar”, dijo.

Libia Denisse cerró su participación con el compromiso de redoblar esfuerzos para mantener la tendencia a la baja en delitos y seguir aportando a la construcción de la paz en el país.

“Cuenten con Coahuila”: Manolo Jiménez destaca coordinación entre autoridades

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, agradeció a la presidenta por el apoyo en materia de seguridad, afirmando que ese tema es lo más importante, “en lo que más estamos enfocados”.

“Quiero felicitarlos porque con este nuevo modelo de seguridad hemos robustecido la estrategia”.

Dijo que, en la entidad, los indicadores de seguridad eran positivos, pero, gracias a la coordinación entre autoridades, se han mejorado.

“Cuenten con nosotros al 100% porque esto es de voluntad, coordinación y estrategia. Cuenten con Coahuila”.

“En Querétaro, estamos dispuestos a acompañarlos”: Mauricio Kuri

Durante su intervención, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, coincidió con la estrategia del Gobierno federal, y agradeció la coordinación que se ha tenido, sobre todo con el secretario de Seguridad, la Fiscalía, Segob y con la Defensa Nacional.

Aseguró que el Gobierno estatal sigue apostando por la persecución del delito:

“Comulgo plenamente (en el tema de la persecución del delito)… Con la coordinación que llevamos con las fuerzas de seguridad federales. Por mi parte, cuente conmigo y con todos. En Querétaro estamos dispuestos a acompañarlos en este nuevo programa”.

