Más de 200 personas reciben apoyo de 7 mil pesos en Villagrán y Cortázar

Apoyos de 7 mil pesos en Villagrán y Cortázar. Foto: Gobierno de Guanajuato.

El Gobierno del estado de Guanajuato entregó varios apoyos económicos de 7 mil pesos cada uno para personas que viven en los municipios de Villagrán y Cortázar.

A través de la Financiera Tú Puedes Guanajuato, el Gobierno de este estado de la República entregó varios apoyos económicos, de 7 mil pesos cada uno, para personas que viven en los municipios de Villagrán y Cortázar.

Sí, los beneficiarios fueron en total 247 con la finalidad de apoyar la economía de las familias de estas localidades, tal y como lo mencionó Ivon Padilla Hernández, directora general de la dependencia estatal.

¿Cuál es el objetivo de este apoyo económico?

Ivon Padilla indicó que el objetivo de este apoyo económico de 7 mil pesos para más de 200 personas es dar tranquilidad a las familias, pero también impulsar el emprendimiento.

“En Villagrán y Cortázar vemos cómo un recurso de 7 mil pesos puede marcar la diferencia de 247 personas: esto puede significar tranquilidad en el hogar, un impulso y confianza para emprender o simplemente la certeza de que el Gobierno de la Gente está cerca, escuchando y respondiendo a las necesidades reales de los guanajuatenses”, comentó.

Más de 200 personas reciben apoyos. Foto: Gobierno de Guanajuato.

Emprendedora lo utiliza para su negocio de comida

Al respecto, el Gobierno de Guanajuato compartió la historia de Mariana Rangel, una emprendedora de la comunidad indígena de Suchitlán, en Villagrán, quien tiene un negocio de comida especializado en la elaboración de tortillas tradicionales y gorditas de masa.

“Me siento contenta porque gracias a Dios me tocó el apoyo, por saber que puedo emprender aún más y sobre todo que creen en nosotros también por esa parte”, indicó sobre el apoyo económico que recibió y dijo que lo utilizará para comprar una parrilla, un tanque de gas, un comal y más.

