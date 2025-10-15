¡Más de 24 horas de bloqueo! Campesinos mantienen protesta en carreteras de Guanajuato
La desesperación crece entre los automovilistas y transportistas que permanecen varados desde hace más de 24 horas sobre la carretera federal 1110, en los tramos Abasolo–Pénjamo y Pénjamo–La Piedad, debido al bloqueo carretero protagonizado por campesinos.
Los conductores han soportado las inclemencias del clima, la falta de alimentos y la ausencia de servicios básicos, mientras las filas de vehículos se extienden por decenas de kilómetros hasta La Piedad, Michoacán.
Algunos automovilistas señalaron que han tenido que improvisar para cubrir sus necesidades fisiológicas, mientras esperan una solución al conflicto que mantiene completamente detenida la circulación en ambos sentidos.
Habitantes del municipio de Pénjamo han mostrado solidaridad al acercarse con agua y alimentos para los varados, en tanto que autoridades de Seguridad Pública y la Guardia Nacional mantienen rondines para prevenir incidentes o posibles atracos.
El bloqueo inició el martes poco después de las 11:00 de la mañana y este miércoles continúa sin que se haya logrado liberar la carretera.