Así fue el arranque de la obra. Foto: Libia Dennise/Facebok

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a través de un enlace en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con el secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, en compañía del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y del titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, dieron el banderazo de inicio de obra al tramo de 30.3 kilómetros (km), Querétaro-Apaseo El Grande.

Este proyecto, que es un esfuerzo conjunto con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, generará mil 518 empleos directos y 8 mil 255 indirectos. Tendrá 15 estructuras, la mayoría puentes ferroviarios y obras de drenaje.

Así será el tramo Querétaro-Apaseo El Grande del Tren Querétaro-Irapuato

Con longitud de 108 km, el Tren Querétaro-Irapuato comenzará obra en 30.3 km; contará con doble vía dedicada que circulará a velocidades máximas de entre 160 y 200 km por hora; beneficiará a dos millones de personas.

“Estamos muy contentos de arrancar esta etapa que va a permitir movilidad entre nuestros municipios, conectar a las personas que viven en nuestro estado con los estados vecinos”. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Lajous Loaeza explicó que el proyecto en este tramo contará con doble vía dedicada de pasajeros, con velocidades máximas de entre 160 y 200 km por hora y estaciones principales y secundarias, una de ellas en dicho punto.

Contará además con dos viaductos que permitirán interacción con la industria y el servicio de carga ferroviaria; nueve pasos superiores vehiculares que permitirán el cruce de la vía, lo que dará seguridad en la operación para el servicio de pasajeros.

Los dos viaductos ferroviarios estarán en la zona industrial de Obrajuelo y Apaseo el Alto; no afectarán la operación del servicio de carga existente ni la autopista 45D que conecta a Querétaro con Celaya e Irapuato.

En su cuenta de X, Libia Dennise comentó que este proyecto “mejorará la conectividad entre nuestras ciudades y que será motor de inversión, empleos y crecimiento económico para Guanajuato”. Agregó que se estima que este proyecto atenderá más de 4 millones de viajes al año.

