Metro Elevado León 450: ¿Qué se sabe del proyecto?

GENERANDO AUDIO...

Alejandra Gutiérrez lo anunció en su informe de Gobierno. Foto: Gobierno de León

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció el arranque del Metro Elevado León 450, un proyecto que busca transformar la movilidad de la ciudad.

Fue durante su primer informe de Gobierno cuando la presidenta municipal lo informó, así como destacó la saturación del sistema de transporte urbano y el crecimiento de la ciudad con más de dos millones de habitantes.

Un proyecto que mira al futuro

Durante su informe, Gutiérrez Campos presentó un boceto del tren elevado, el cual correría sobre el bulevar Adolfo López Mateos.

“El futuro de León exige proyectos que traspasen fronteras. Vamos a arrancar ya el Metro Elevado 450 porque se trata de apostarle a la movilidad y a mejorar la calidad de vida de los leoneses”, señaló.

La edil subrayó que la obra se sumará al tren de pasajeros anunciado por el Gobierno federal para Guanajuato, lo que ampliará las opciones de traslado en la región.

Estudios de factibilidad en marcha

El Instituto Municipal de Planeación (Implan), destinará alrededor de un millón de pesos para iniciar los estudios de factibilidad del Metro Elevado 450.

Esta fase incluye la creación de bases de datos, capacitación de personal y la modelación de escenarios de transporte para dimensionar el sistema.

El director del Implan, Rafael Pérez Fernández, detalló que recientemente se adquirió el software TransCAD, considerado uno de los más avanzados en el mundo para modelar sistemas de transporte.

Con él se podrán proyectar frecuencias, tamaño de vagones y tecnología adecuada.

Respaldo empresarial con llamados a planeación

El anuncio generó reacciones entre empresarios y transportistas, quienes coincidieron en la necesidad del proyecto, aunque insistieron en que debe construirse con planeación sólida, visión de largo plazo y transparencia, como mencionan medios locales.

Michel Sojo Quiroz, presidente de Coparmex León, lo calificó como “una oportunidad histórica para la movilidad”.

Mientras que Eduardo Bujaidar, de la Asociación de Hoteles y Moteles, pidió claridad sobre el financiamiento.

Asimismo, Daniel Villaseñor, de Transportistas Coordinados, reconoció que fue una “sorpresa necesaria” y expresó disposición para colaborar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]