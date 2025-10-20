Millones visitan parques y albercas de León con el programa “Pásale Gratis”

GENERANDO AUDIO...

Parques de León registran afluencia con “Pásale Gratis”. Foto: Municipio de León

Más de tres millones de personas han aprovechado el programa “Pásale Gratis” que impulsa la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (Comude) de León, Guanajuato, mediante el cual los fines de semana se permite acceso sin costo a parques, canchas y albercas públicas del municipio.

La estrategia abarca los siete principales parques deportivos administrados por la Comude, entre ellos el Enrique Fernández Martínez, Antonio “Tota” Carbajal, Luis I. Rodríguez, Jesús Rodríguez Gaona, Milenio, Hilamas, Parque del Árbol y Chapalita, a donde miles de visitantes acuden cada fin de semana a realizar actividades deportivas y recreativas.

De acuerdo con la dependencia municipal, el objetivo del programa es promover hábitos saludables y fortalecer la convivencia familiar, además de acercar a la población al uso de los espacios deportivos sin necesidad de pagar una cuota de ingreso.

Uno de los puntos con mayor afluencia es el Centro Acuático Ángel Camacho, inaugurado en abril de este año, que ha recibido más de 20 mil personas desde su apertura. Este espacio forma parte de la red de recintos incluidos en la iniciativa y opera de forma gratuita todos los domingos entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Los parques deportivos con mayor afluencia en León en 2025

Durante el año 2025, los parques deportivos con más usuarios registrados han sido:

Enrique Fernández Martínez: 261,003 asistentes

Parque del Árbol: 85 mil 724 usuarios

Parque Chapalita: 119 mil 196 usuarios

Las autoridades locales señalaron que el éxito de “Pásale Gratis” ha posicionado a León como una de las ciudades con mayor participación ciudadana en actividades físicas a nivel regional, reflejando el interés por aprovechar los espacios públicos para el bienestar comunitario.