Muere “Don Nico”, heladero que denunció baches en Salvatierra, Guanajuato

“Don Nico” fue baleado el martes. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

“Don Nico”, José Guadalupe Casas Rodríguez, líder social y comerciante de Salvatierra, Guanajuato, murió tras ser baleado a inicios de semana cuando transmitía en vivo por Facebook, en un ataque perpetrado por dos hombres que llegaron en motocicleta frente a vecinos, quienes presenciaron los disparos en tiempo real.

En un comunicado, el Gobierno Municipal de Salvatierra expresó su más profundo pesar por el asesinato, se solidarizó con la familia y aseguró que el hecho “no quedará impune”, reafirmando su compromiso de trabajar por la paz y la seguridad de todas las familias salvaterrenses.

¿Qué se sabe del ataque a “Don Nico”?

El hecho ocurrió la mañana del martes 7 de octubre, cuando José Guadalupe Casas Rodríguez denunciaba el mal estado de las calles de la comunidad de Urireo y solicitaba apoyo para el bacheo, a través de la página de Facebook “Helados Nico”.

Durante la transmisión, los agresores abrieron fuego contra él. La grabación continuó mostrando la desesperación de vecinos y familiares que intentaron auxiliarlo.

Casas Rodríguez fue trasladado de emergencia a un hospital local. A pesar de la proximidad de un puesto de seguridad de la Policía Municipal, los agresores lograron escapar sin ser detenidos.

Elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudieron al lugar para acordonar la zona.