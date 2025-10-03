Noche violenta en Guanajuato: ataques dejan 5 muertos y 5 heridos

GENERANDO AUDIO...

Autoridades estatales ya buscan a los responsables. Foto: Sergio Ortiz

La violencia se recrudeció la noche de este jueves en Guanajuato con ataques registrados en los municipios de Irapuato y Pénjamo. Como saldo, fueron reportados cinco muertos, así como cinco personas heridas, derivadas de las agresiones.

¿Qué se sabe del ataque en Irapuato, Guanajuato?

Una fuerte movilización de corporaciones policiacas y de auxilio se desplegó esta noche en la colonia Las Trojes, en Irapuato, luego de que una vivienda fuera atacada a balazos y posteriormente incendiada, sin que se reportaran personas heridas.

El hecho se registró en la calle Carlomagno, donde vecinos alertaron al 911 sobre un incendio en curso.

Al sitio llegaron elementos de bomberos y Protección Civil para sofocar las llamas, mientras la zona fue asegurada por policías municipales.

En apoyo a las labores, arribaron también fuerzas estatales, la Guardia Nacional y unidades de emergencia, que reforzaron la contención y seguridad perimetral.

Para dar mayor cobertura, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó sobrevuelos estratégicos en el área.

Ataques simultáneos en Pénjamo, Guanajuato

Esta misma noche, dos ataques armados simultáneos se registraron en la cabecera municipal de Pénjamo, dejando como saldo cinco personas muertas y cinco más gravemente heridas.

Tras los hechos no hubo detenidos.

El primer ataque ocurrió en la colonia Arroyo Hondo, sobre la calle Segunda de Guanajuato, cuando civiles armados en un vehículo abrieron fuego contra un grupo de personas.

Dos de las víctimas perdieron la vida en el lugar, mientras que los otros dos resultaron heridos y fueron trasladados por paramédicos a un hospital. Además, tres personas más llegaron por sus propios medios tras resultar lesionadas en el ataque.

El área fue acordonada y resguardada por policías municipales, estatales y federales. Minutos después arribaron peritos y agentes de la Agencia de Investigaciones Criminales de la Fiscalía Regional, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

El caso quedó bajo la investigación de la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado.

Un segundo ataque armado dejó sin vida a un hombre y a su hijo de aproximadamente 3 años, cuando ambos circulaban en una motocicleta en el cruce de las calles Primero de Mayo y Marfil, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Según autoridades, hombres armados en un vehículo alcanzaron a las víctimas y dispararon a quemarropa.

El padre intentó proteger a su hijo, pero ambos fueron alcanzados por los proyectiles y quedaron sobre la motocicleta.

Tras los reportes al 911, se movilizaron policías municipales, agentes de la Guardia Nacional, Ejército y fuerzas estatales, mientras paramédicos confirmaron el fallecimiento de ambos en el lugar.

La zona fue acordonada para preservar evidencias y mantener la seguridad de los vecinos.

Personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía estatal realizaron los peritajes correspondientes.

Los cuerpos fueron cubiertos en el sitio y posteriormente trasladados al Semefo para la necropsia de ley.

Familiares de las víctimas arribaron al lugar, mientras las autoridades mantienen la investigación bajo la Unidad Especializada en Homicidios, en busca de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

