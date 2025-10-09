Pasajes gratis para adultos mayores en León: así funciona la tarjeta Pagobús

GENERANDO AUDIO...

Pagobús León tiene una tarjeta de gratuidad. Foto: x/@PagobusL

El programa Pagobús en León, Guanajuato, ha beneficiado a miles de adultos mayores que diariamente utilizan el Sistema Integrado de Transporte (SIT). Con el objetivo de mantener este apoyo, la Dirección de Movilidad solicitó al Ayuntamiento una ampliación presupuestal de 3 millones 227 mil 391 pesos.

Este recurso permitirá garantizar la continuidad de los viajes gratuitos durante 2025, en beneficio de las personas mayores de 60 años que cuentan con su tarjeta Pagobús registrada.

Programa Pagobús: transporte gratuito para adultos mayores

La Dirección General de Movilidad de León impulsa este programa como parte de las políticas de inclusión y movilidad accesible del municipio. A través de la tarjeta Pagobús, los adultos mayores pueden realizar viajes gratuitos en las rutas del SIT Optibús, mostrando su plástico al abordar las unidades.

De acuerdo con datos presentados ante la Comisión de Servicios Públicos, la meta trianual del programa es alcanzar 10 millones 664 mil 955 viajes entre 2024 y 2027. Sólo en 2024 se registraron 771 mil 705 viajes gratuitos, y para 2025 la proyección es llegar a 3 millones 285 mil viajes.

Programa clave para adultos mayores de León

Actualmente, en promedio se realizan 11 mil 840 viajes gratuitos al día. De enero a agosto de este año, la Dirección de Movilidad reportó un gasto de 12 millones 706 mil 343 pesos, equivalente a 2 millones 789 mil 700 viajes otorgados a la población beneficiaria.

Estos datos reflejan la creciente demanda y el impacto social del programa, considerado un apoyo clave para la movilidad de las personas mayores en León.

Cómo tramitar la tarjeta Pagobús León para adultos mayores

De acuerdo con información oficial del Gobierno Municipal de León, las personas interesadas pueden solicitar su tarjeta Pagobús de adulto mayor en el Centro de Atención Pagobús o en los módulos de atención del SIT.

Requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más

Presentar identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

CURP

Una fotografía tamaño infantil

El trámite es gratuito y, una vez validada la documentación, la tarjeta se entrega de inmediato. Con ella, los usuarios pueden acceder al transporte público sin costo dentro de las rutas del sistema Optibús.

