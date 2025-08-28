Localizan a dos menores desaparecidos; uno murió tras tortura en Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

El pasado 12 de agosto fueron reportados como desaparecidos dos menores de edad en el municipio de Pénjamo, Guanajuato: Ángel Uriel Ventura Pérez, de 17 años, y Leonardo Alejandro Raya Hernández, de 14.

Ambos fueron vistos por última vez cuando salieron de sus domicilios, lo que activó alertas y movilizó a familiares y autoridades en su búsqueda.

Hallan a jóvenes reportados como desaparecidos

Tras 11 días sin rastro de ellos, el sábado 23 de agosto se llevó a cabo un operativo para desmantelar un grupo delictivo que operaba en esa zona. Durante las acciones, se logró la localización de los adolescentes; la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó oficialmente el hallazgo.

Las autoridades informaron que los menores fueron víctimas de tortura. Leonardo Alejandro perdió la vida mientras recibía atención médica, trascendiendo que presentaba una herida de bala, además de signos de violencia física. Por su parte, Ángel Uriel fue rescatado con vida, aunque se encuentra bajo resguardo y con atención médica especializada.

El caso ha causado conmoción en Guanajuato, entidad que en los últimos años ha enfrentado altos índices de violencia vinculada al crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad y Paz estatal señaló que continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los integrantes del grupo delictivo, así como esclarecer las circunstancias en las que los adolescentes fueron privados de su libertad y violentados.