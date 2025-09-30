Presenta Libia iniciativas de Ley para sancionar a agresores y violentadores de niñas, niños, adolescentes y mujeres

GENERANDO AUDIO...

La gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó al Congreso del Estado, una serie de iniciativas para sancionar con toda severidad a quienes atenten contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres; para garantizar mejores condiciones de justicia, respeto y, de seguridad.

“En el Gobierno de la Gente continuamos trabajando cada vez con más fuerza, para erradicar y combatir la violencia en todas sus formas, pero muy especialmente aquella violencia que se ejerce en contra de nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres. “Sabemos de la magnitud que ese reto implica, pero también en esa misma magnitud, es el reto que tenemos para hacer cada vez más”, dijo Libia Dennise.

La primera iniciativa, explicó, plantea la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales. Un sistema público de información que concentrará datos de quienes hayan recibido sentencia por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, que también será un instrumento de política pública para la prevención.

“Una agresión sexual cometida contra nuestras niñas y niños no debe quedar en el olvido, ya que las víctimas de estos delitos quedan marcadas por el sufrimiento de por vida y quien los agreda debe saber que serán parte de un registro público que los va a identificar para evitar futuras agresiones“.

“Si este daño queda marcado para siempre en la vida de nuestras niñas y niños, ¿por qué el agresor no sufre las mismas consecuencias? Es lo justo”, señaló la gobernadora.

La segunda, agregó, es una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar. “Queremos que nadie, que ningún agresor, se escude en beneficios procesales que favorecen la reincidencia y que pueden terminar, incluso, en consecuencias fatales para las niñas, niños y mujeres víctimas de violencia.

“Con esta reforma, la violencia familiar no solo tendrá penas más severas, aunque esa no es la finalidad en sí misma, sino que los agresores no puedan salir libres, con el beneficio de la suspensión condicionada”, señaló.

Dijo que la violencia contra las hijas, hijos y mujeres es grave, y “no la podemos dejar pasar, la sanción penal no puede ser cambiada por ningún beneficio para el agresor”.

Y la tercera iniciativa es la adición del acoso sexual en la Ley de Responsabilidades Administrativas, comentó.

“Aunque el acoso sexual hoy es considerado un delito, no está considerado así como una falta administrativa grave y por ello cuando una mujer denuncia al interior de las administraciones públicas, tenemos que despedir al agresor, pero por otra causa, lo cual no es justicia para la víctima“.

“Con esta reforma, el acoso sexual cometido por personas servidoras públicas se considera ya una falta grave, aun cuando sea un hecho aislado y no exista relación de subordinación. Que quede claro: en el servicio público no cabe la violencia, ni la sexual, ni ninguna otra, solo la ética y el respeto”, enfatizó la gobernadora.

De aprobarse por el Congreso, dijo Libia Dennise, “estas iniciativas marcarán un antes y un después en la manera en la que Guanajuato y sus instituciones garantizan la seguridad contra las mujeres, las niñas, los niños y nuestros adolescentes”.

“Estoy cierta, que las diputadas y diputados sabrán enriquecerla y que serán leyes que se conviertan en beneficios y protección a nuestra gente. Va todo mi apoyo para todas y todos ustedes”, puntualizó la gobernadora.

