Este programa otorga hasta 100 mil pesos para casa nueva

casa nueva
Programa para vivienda. Foto: Getty | Ilustrativa

A fin de ampliar las posibilidades de adquirir una casa propia, el gobierno de Guanajuato implementa el programa “Mi nuevo hogar” con el que se entrega hasta 100 mil pesos a los que cubran los requisitos.

Requisitos para obtener 100 mil pesos del programa “Mi nuevo hogar”

Para poder ser parte de los elegidos del programa “Mi nuevo hogar” y recibir hasta 100 mil pesos, se deberá presentar los siguientes documentos:

  •  Formato de solicitud oficial del programa.
  • Copia de identificación oficial vigente con fotografía.
  • Copia de CURP de la persona solicitante y, en su caso, del cónyuge, y dependientes económicos.
  • Acta de nacimiento del solicitante.
  • Acta de matrimonio, si aplica.
  • Identificación oficial vigente del cónyuge o pareja, en su caso.
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
  • Constancia de ingresos mensuales. Pude ser recibo de nómina o carta constancia de la empresa que acredite los ingresos totales mensuales, que deberá ser hasta por 9.1 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. No mayor a tres meses de antigüedad.

  • Certificado de No Propiedad, el solicitante y del cónyuge o pareja, si aplica. Expedido por el Registro Público de la Propiedad.
  • Contrato de promesa de compraventa de vivienda nueva, con información legal y fiscal de la empresa vendedora.
  • Copia simple del avalúo comercial vigente por perito autorizado por la institución de crédito y con Dictamen Técnico Único (DTU).
  • Documento que acredite la aprobación del crédito hipotecario o financiamiento individual.
  • Declaración firmada bajo protesta de decir verdad.

Autoridades destacaron que el apoyo de 100 mil pesos es por persona solicitante y de modalidad única, el cual se entregará para la adquisición de vivienda nueva y adecuada.

Recientemente, la gobernadora del estado, anunció que se entregarán otros 50 millones de pesos adicionales al programa “Mi nuevo hogar” para beneficiar a más familias guanajuatenses.

