Este programa otorga hasta 100 mil pesos para casa nueva
A fin de ampliar las posibilidades de adquirir una casa propia, el gobierno de Guanajuato implementa el programa “Mi nuevo hogar” con el que se entrega hasta 100 mil pesos a los que cubran los requisitos.
Requisitos para obtener 100 mil pesos del programa “Mi nuevo hogar”
Para poder ser parte de los elegidos del programa “Mi nuevo hogar” y recibir hasta 100 mil pesos, se deberá presentar los siguientes documentos:
- Formato de solicitud oficial del programa.
- Copia de identificación oficial vigente con fotografía.
- Copia de CURP de la persona solicitante y, en su caso, del cónyuge, y dependientes económicos.
- Acta de nacimiento del solicitante.
- Acta de matrimonio, si aplica.
- Identificación oficial vigente del cónyuge o pareja, en su caso.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
- Constancia de ingresos mensuales. Pude ser recibo de nómina o carta constancia de la empresa que acredite los ingresos totales mensuales, que deberá ser hasta por 9.1 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. No mayor a tres meses de antigüedad.
- Certificado de No Propiedad, el solicitante y del cónyuge o pareja, si aplica. Expedido por el Registro Público de la Propiedad.
- Contrato de promesa de compraventa de vivienda nueva, con información legal y fiscal de la empresa vendedora.
- Copia simple del avalúo comercial vigente por perito autorizado por la institución de crédito y con Dictamen Técnico Único (DTU).
- Documento que acredite la aprobación del crédito hipotecario o financiamiento individual.
- Declaración firmada bajo protesta de decir verdad.
Autoridades destacaron que el apoyo de 100 mil pesos es por persona solicitante y de modalidad única, el cual se entregará para la adquisición de vivienda nueva y adecuada.
Recientemente, la gobernadora del estado, anunció que se entregarán otros 50 millones de pesos adicionales al programa “Mi nuevo hogar” para beneficiar a más familias guanajuatenses.