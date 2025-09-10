Este programa otorga hasta 100 mil pesos para casa nueva

GENERANDO AUDIO...

Programa para vivienda. Foto: Getty | Ilustrativa

A fin de ampliar las posibilidades de adquirir una casa propia, el gobierno de Guanajuato implementa el programa “Mi nuevo hogar” con el que se entrega hasta 100 mil pesos a los que cubran los requisitos.

Requisitos para obtener 100 mil pesos del programa “Mi nuevo hogar”

Para poder ser parte de los elegidos del programa “Mi nuevo hogar” y recibir hasta 100 mil pesos, se deberá presentar los siguientes documentos:

Formato de solicitud oficial del programa.

de oficial del programa. Copia de identificación oficial vigente con fotografía .

con . Copia de CURP de la persona solicitante y, en su caso, del cónyuge , y dependientes económicos .

de la persona y, en su caso, del , y . Acta de nacimiento del solicitante .

del . Acta de matrimonio , si aplica.

, si aplica. Identificación oficial vigente del cónyuge o pareja , en su caso.

oficial del o , en su caso. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

no mayor a Constancia de ingresos mensuales. Pude ser recibo de nómina o carta constancia de la empresa que acredite los ingresos totales mensuales, que deberá ser hasta por 9.1 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. No mayor a tres meses de antigüedad.

[TE PUEDE INTERESAR: Casa Conavi lanza registro para acceder a vivienda en Ciudad de México]

Certificado de No Propiedad, el solicitante y del cónyuge o pareja, si aplica. Expedido por el Registro Público de la Propiedad .

de el solicitante y del cónyuge o pareja, si aplica. Expedido por el de la . Contrato de promesa de compraventa de vivienda nueva, con información legal y fiscal de la empresa vendedora .

de vivienda nueva, con y de la . Copia simple del avalúo comercial vigente por perito autorizado por la institución de crédito y con Dictamen Técnico Único (DTU).

por perito autorizado por la de y con Documento que acredite la aprobación del crédito hipotecario o financiamiento individual .

del o . Declaración firmada bajo protesta de decir verdad.

Autoridades destacaron que el apoyo de 100 mil pesos es por persona solicitante y de modalidad única, el cual se entregará para la adquisición de vivienda nueva y adecuada.

Recientemente, la gobernadora del estado, anunció que se entregarán otros 50 millones de pesos adicionales al programa “Mi nuevo hogar” para beneficiar a más familias guanajuatenses.