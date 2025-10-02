¿Qué día cae el pago de la Tarjeta Rosa Guanajuato en octubre 2025?

GENERANDO AUDIO...

Tarjeta Rosa brinda apoyo integral a mujeres. Foto: Gobierno de Guanajuato

En Guanajuato, el Gobierno estatal mantiene en operación el programa Tarjeta Rosa, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad con el fin de brindarles apoyo económico y social de manera constante.

Durante este octubre de 2025, las beneficiarias se encuentran a la espera del penúltimo depósito del año, correspondiente al bimestre en curso, el cual se dispersará conforme a las disposiciones oficiales de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

¿Qué día cae el pago de la Tarjeta Rosa Guanajuato?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, el depósito de 2 mil pesos se prevé para el 15 de octubre. El apoyo está destinado a mujeres de 25 a 45 años, quienes podrán verificar su saldo en cajeros automáticos y estar atentas a los avisos de la Secretaría del Nuevo Comienzo ante cualquier modificación de la fecha.

En caso de no recibir el depósito, las beneficiarias pueden comunicarse al Centro de Atención de la Tarjeta Rosa o acudir directamente a los módulos regionales para consultar el estatus de su apoyo.

¿Qué es la Tarjeta Rosa Guanajuato?

La Tarjeta Rosa es un programa social impulsado por el Gobierno de Guanajuato que busca apoyar a mujeres en condición de vulnerabilidad con un depósito bimestral de 2 mil pesos. Además del beneficio económico, el programa incluye acceso a talleres, capacitaciones laborales y actividades de desarrollo personal, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan su independencia económica y social.

Este esquema forma parte de la estrategia estatal de inclusión y desarrollo social, con la intención de mejorar la calidad de vida de las guanajuatenses y generar condiciones para una mayor igualdad de oportunidades.

Beneficios adicionales del programa

De acuerdo con las autoridades, la Tarjeta Rosa Guanajuato no sólo representa un alivio económico, sino también una herramienta para impulsar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres en el estado.

Asistencia dental: limpieza y revisión gratuitas dos veces al año

limpieza y revisión gratuitas dos veces al año Asistencia médica: nutrición, médico a domicilio a precio preferencial, orientación médica y psicológica telefónica, análisis de sangre anual y ambulancia de emergencia una vez al año

nutrición, médico a domicilio a precio preferencial, orientación médica y psicológica telefónica, análisis de sangre anual y ambulancia de emergencia una vez al año Asistencia legal: asesoría y representación en casos familiares, civiles o penales, con acceso a trámites y consultoría a costo preferencial

asesoría y representación en casos familiares, civiles o penales, con acceso a trámites y consultoría a costo preferencial Asistencia en el hogar: servicios de plomería, electricidad, cerrajería, vidriería o instalación de muebles en dos eventos al año, hasta 600 pesos

servicios de plomería, electricidad, cerrajería, vidriería o instalación de muebles en dos eventos al año, hasta 600 pesos Asistencia vial: grúa, auxilio vial, pase de corriente, cambio de llantas o suministro de gasolina, un evento anual con tope de 500 pesos

grúa, auxilio vial, pase de corriente, cambio de llantas o suministro de gasolina, un evento anual con tope de 500 pesos Asistencia funeraria: servicios básicos de velación, cremación o traslado de restos para familiares directos, hasta 25 mil pesos una vez al año

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]