¿Qué hacer si no cae el depósito de la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

¿Cuáles son las posibles causas? Foto: Gobierno de Guanajuato

Si esperas el apoyo económico de la Tarjeta Rosa en Guanajuato y el dinero aún no aparece en tu cuenta, no te preocupes.

Existen diferentes razones por las que el depósito puede tardar en reflejarse y varios pasos que puedes seguir para resolverlo.

Posibles causas del retraso en el depósito de la Tarjeta Rosa en Guanajuato

De acuerdo con medios locales, así como algunas publicaciones difundidas en grupos de beneficiarias, el retraso en los pagos puede deberse a distintas situaciones:

No has activado tu tarjeta: para recibir los depósitos, primero debes activar tu Tarjeta Rosa y generar tu NIP en el portal oficial

El depósito no se ha liberado: en ocasiones, los pagos tardan algunas horas o días en procesarse completamente

El pago no ha sido procesado: puede haber una demora en el sistema que impida que el dinero se refleje de inmediato

Errores en el registro: si tus datos personales no coinciden o presentan errores, el depósito puede verse afectado

No recogiste tu tarjeta en la cita programada: si no acudiste a tu entrega, tus pagos podrían estar acumulándose y serán depositados una vez que actives tu tarjeta

El pago ya fue realizado, pero aún no aparece en la app: es posible que el sistema tarde un poco en actualizar la información del saldo

¿Qué hacer si no te han depositado?

Si presentas alguno de estos problemas, se recomienda:

Activar tu tarjeta cuanto antes desde el portal oficial

Verificar tu registro y confirmar que tus datos estén correctos y actualizados

Aunque, lo más recomendable es consultar información oficial en las redes sociales y sitio web de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

También, se puede ingresar al chat en línea, disponible las 24 horas, en somosaliadas.com, escribir al correo tarjetarosa@guanajuato.gob.mx, o llamar al 473 735 3682, de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

¿Cuándo cae el depósito de la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

El próximo pago del apoyo está programado para este 15 de octubre de 2025. Si tu tarjeta ya está activa, el monto se reflejará directamente en la aplicación y podrás retirarlo.