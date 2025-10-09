GENERANDO AUDIO...

Registro digital para Tarjeta Violeta en Guanajuato. Foto:cuartoscuro

En un paso a la modernización y la igualdad de acceso, el Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres Guanajuatenses (IMAIM), informó que la segunda etapa del programa Tarjeta Violeta en la capital adoptará un proceso completamente digital.

Con esta reforma, las mujeres no deberán acudir presencialmente para tramitar el apoyo: podrán registrarse y subir sus documentos desde un dispositivo móvil o computadora desde el 13 al 17 de octubre.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La directora del IMAIM, Bárbara Díaz Robledo, aseguró que esta modalidad permitirá ”hacer el tramite mas ágil, ordenado y seguro”, además de evitar que las beneficiarias pierdan horas de trabajo o enfrenten dificultades de desplazamiento.

”Con esta nueva modalidad, ninguna mujer tendrá que salir de casa para entregar documentos”, afirmó Díaz Robledo.

Fechas, proceso y reglas

Durante el lapso del 13 al 17 de octubre, las interesadas podrán acceder al portar oficial habilitado por el IMAIM para subir sus documentos, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Para organizar el flujo, la carga de documentos se hará conforme a la inicial del primer apellido:

Lunes 13: apellidos desde la A hasta la E

Martes 14: de la F hasta la J

Miércoles: apellidos K hasta la N

Jueves 16: de la O hasta la R

Viernes 17: apellidos S hasta Z

Este esquema pretende garantizar un orden y evitar saturaciones en el sistema.

¿Qué pasa con las etapas anteriores y posteriores?

El proceso de la Tarjeta Violeta ya contemplaba fases previas: el pre-registro en línea llevado acabo entre el 25 y 29 de septiembre de 2025. Después, originalmente se había planteado que las interesadas entregaban sus documentos en fechas presenciales entre el 10 y 13 de octubre en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa.

Con el nuevo anuncio del IMAIM, esa entrega presencial queda eliminada para la segunda etapa, pues todo el proceso de documentación se efectuará digitalmente.

Respecto a los plazos siguientes:

Los resultados de las beneficiarias se publicarán el 7 de noviembre de 2025 en el sitio oficial del municipio.

en el sitio oficial del municipio. La entrega física de las tarjetas está programada para el lunes 24 de noviembre del 2025, en el Auditorio Municipal Yerbabuena ( La colmena), en el horario de 08:30 a 19:00 horas.

Cada tarjeta se entregará en una exhibición con un monto de 2 mil pesos para cada beneficiaria.

Antecedentes, metas y críticas

La Tarjeta Violeta fue anunciada por la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez como uno de sus compromisos de campaña, con un presupuesto de 5 millones de pesos destinados a atender aproximadamente 2 mil 500 mujeres del municipio.

Este recurso busca proporcionar apoyo a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, particularmente aquellas en zonas rurales o con barreras de movilidad.

Díaz Robledo ha definido que el programa no debe considerarse asistencialista, sino como una medida de versión complementaria llamada Tarjeta Violeta+, que incluiría apoyos de capacitación y no solo recursos monetarios. Sin embargo, al momento se ha dicho que todavía no hay padrón ni montos definidos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]