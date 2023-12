Una fue exreina de la Candelaria: identifican a 8 de las 12 víctimas de la masacre en Salvatierra

La mañana del 17 de diciembre, autoridades del municipio de Salvatierra, Guanajuato, y la Fiscalía estatal confirmaron el asesinato de 12 personas durante una fiesta que se llevaba a cabo en la comunidad de San José del Carmen.

Acorde con los primeros informes, el ataque fue perpetrado por un comando de sicarios que arribó a la posada en una exhacienda y disparó contra los asistentes.

“Pues aquí está tranquilo, había fiesta. La camioneta que quemaron entro pa’ dentro, creo que era la del sonido, pero yo me vine pa’ dentro, ya nomás se escucharon las mañanitas y de repente, ya no se escuchó la música”

Por medio de un comunicado, el Gobierno local señaló que las personas heridas fueron trasladadas a diferentes hospitales del municipio, sin brindar mayores detalles sobre su estado de salud.

Igualmente, la Dirección de Seguridad Pública señaló que en la exhacienda fueron incendiados dos vehículos y dos motocicletas.

“Eso ya no es ni narcotráfico, esto es terrorismo, como llegar y matar, matar a gente inocente. (…) Sí, yo les dije dónde quedaron a sus papás, quedaron como si los hubieran apilado, uno arriba de otro, con balazos en la cabeza, rematados. (…) pues es que es lo que no sabemos, si venían por alguien, no vendrían por alguien aquí”

Resaltó el testigo