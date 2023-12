“¿Quién me dirá ‘te amo, má’?”: madre de víctima de la masacre en Salvatierra publica triste y tierno mensaje

Luego de la masacre en Salvatierra, durante una posada en la exhacienda de San José del Carmen y la identificación de algunas de sus víctimas, han surgido historias relacionadas con las familias de los fallecidos.

Tal es el caso de Ana Maura, madre de Héctor Almaráz Rivera, joven de 16 años, quien murió durante el ataque armado que dejó 11 muertos en el estado de Guanajuato.

Fue en su cuenta de Facebook, donde la mujer compartió un triste y tierno mensaje a la memoria de su hijo. Tras viralizarse, ésta ha conmovido a los internautas.

En una publicación compartida la tarde del 17 de diciembre, Ana Maura dedicó unas palabras a Héctor Almaráz Rivera. En ésta había una serie de fotografías en las que ella aparece en compañía de su hijo a lo largo de los años.

De la misma manera, la madre recordó algunos de los momentos que compartieron día a día. Asimismo, expresa su tristeza tras la muerte del joven.

“Me dejas hecha pedazos, que no sé cómo acomodar. ¿Quién va a cantar y escuchar música todo el día? ¿Quién me va a regañar por estar achacosa, quién se acostará junto a mí para que le rasque la cabeza? ¿Quién me dirá ‘te amo, má’ cada vez que me llamaba?”

De la misma manera, expresó su frustración ante el repentino fallecimiento del joven que se encontraba en la posada realizada en la exhacienda de San José del Carmen, en Salvatierra, Guanajuato.

“Mi Gordito, la vida sigue, lo sé, lo que no sé es cómo hacerlo, no soy fuerte y no quiero serlo, me duele el cuerpo, me duele el alma, me duele vivir. Todos me dicen que ¿por qué tú? Yo también quisiera saber. Yo sabía que eras prestado, pero no quería devolverte tan pronto, no así, no ahora, es momento de regresar a donde perteneces. Sigues siendo un ángel, pero ahora allá entre nubes de algodón, ¡eras mucha gente para este mundo tan podrido! Vuela alto y canta a todo pulmón ‘Una aventura’ y ‘Una página más’, ¡que es lo que más te gustaba!”.

Ana Maura, madre de Héctor Almaráz Rivera, víctima de la masacre en Salvatierra, Guanajuato.