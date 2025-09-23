GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

En León ya existe un programa que se llama “Yo Quiero a León”, con el que más de 3 mil 960 personas han recibido dinero y cursos de capacitación. Para hacerlo posible, se entrega la Tarjeta Azul, que funciona como una tarjeta bancaria y también guarda la información de cada beneficiario.

¿Qué es la Tarjeta Azul?

La Tarjeta Azul se empezó a entregar desde agosto. Con ella, las personas pueden retirar dinero en cualquier cajero automático sin pagar comisión. También tiene una vigencia de cuatro años y ayuda a que los trámites sean más rápidos y fáciles.

Esta tarjeta sustituye a las órdenes de pago que antes se usaban y ahora todo se maneja de forma digital para evitar errores o filas largas.

Apoyos y capacitaciones

El programa no solo entrega dinero. También ofrece cursos y talleres para que los beneficiarios aprendan oficios como carpintería, electricidad, costura o reparación de celulares. Así pueden mejorar su economía y tener más oportunidades de trabajo en el futuro.

En la primera etapa, el programa se llevó a los polígonos de Las Joyas y San Juan Bosco, donde se dieron apoyos de 4 mil pesos por persona.

¿Quiénes pueden recibir la tarjeta?

Para participar en este programa se necesitan algunos documentos básicos:

Identificación oficial con foto.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Cada persona puede trabajar hasta 20 días en actividades comunitarias y recibe 200 pesos por día, logrando un total de 4 mil pesos.

Las inscripciones se hacen en oficinas del IMUVI, Desarrollo Social, Desarrollo Rural o en la Presidencia Municipal, según el programa disponible en cada zona.

Un apoyo para mejorar la vida en León

Con la Tarjeta Azul “Yo Quiero a León”, el municipio busca que los apoyos lleguen de manera más rápida, segura y transparente. Además de recibir dinero, los ciudadanos tienen la oportunidad de aprender un oficio que les ayude a salir adelante.