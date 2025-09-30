GENERANDO AUDIO...

Pagos de la Tarjeta Rosa en Guanajuato. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Las beneficiarias del programa ”Tarjeta Rosa” en Guanajuato pueden estar tranquilas, ya que habrá dispersión de recursos en octubre, según confirmó la organización responsable del apoyo social.

Los últimos dos pagos de este ciclo están cerca, por lo que las mujeres beneficiarias recibirán 6 mil pesos en total al cierre del año.

Tarjeta Rosa: fechas de próximos pagos

El depósito para el próximo mes de octubre se realizará el día 15, mientras que el último pago del año llegará el 15 de noviembre, de acuerdo al calendario oficial establecido.

Las titulares del programa, encabezadas por Somos Aliadas, aseguraron que no habrá modificaciones en las fechas que fueron propuestas desde un inicio.

Detalles clave de la Tarjeta Rosa

El pago de octubre se realizará el próximo 15 de octubre

El último pago será el 15 de noviembre , como el cierre del ciclo anual

pago será el , como el cierre del ciclo anual Las fechas están sustentadas en el calendario original del programa y rectificadas por la gobernadora Libia Denisse Muñoz Ledo y las responsables de Somos Aliadas

Los montos son acumulativos, siempre y cuando, la beneficiaria se haya inscrito recientemente, ya que puede recuperar montos pendientes de meses anteriores.

Activación de la Tarjeta Rosa en Guanajuato y requisitos para nuevas beneficiarias

Si la beneficiaria se registró en el mes de septiembre y no cuenta con correo electrónico, hay opciones para activar la Tarjeta Rosa sin este requisito. Se puede realizar mediante la plataforma Edenred, ingresando solo tus datos personales. Asimismo, los módulos de atención de SEDESHU también habilitan la activación presencial para quienes tengan dificultades con los procesos en línea.

Este esquema busca aliviar la carga financiera de las mujeres jefas de familia en el estado, especialmente durante los meses finales del año. Con la certeza de las fechas, las beneficiarias podrán organizarse mejor para recibir el apoyo social que les corresponde.

