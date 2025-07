Tarjeta Rosa en Guanajuato: ¿hay pago en julio 2025?

GENERANDO AUDIO...

Si eres beneficiaria de la Tarjeta Rosa en Guanajuato y estás a la espera del próximo depósito, te informamos que no habrá pago en el mes de julio. El programa estatal realiza sus entregas de manera bimestral, por lo que el siguiente pago está programado para el 14 de agosto de 2025.

De acuerdo con el calendario oficial, el último pago se realizó el 13 de junio, correspondiente al segundo bimestre del año. Así que si no has visto reflejado algún depósito en las últimas semanas, no te alarmes: julio no es mes de pago.

Este programa social, impulsado por el Gobierno estatal, tiene como objetivo brindar apoyo económico a mujeres en situación de vulnerabilidad para fomentar su desarrollo y autonomía. Los pagos se realizan en los meses establecidos previamente, por lo que es importante consultar con frecuencia el calendario oficial y estar atentas a cualquier actualización por parte de las autoridades.

Recuerda que no es necesario acudir a módulos físicos para solicitar información sobre los pagos. Puedes revisar el estatus de tu depósito a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado de Guanajuato o en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu).

Calendario de pagos restantes 2025:

Cuarto bimestre – viernes 15 de agosto

Quinto bimestre – miércoles 15 de octubre

Sexto bimestre – sábado 15 de noviembre

Para más información, se recomienda estar atenta a los comunicados oficiales o visitar el sitio: guanajuato.gob.mx

