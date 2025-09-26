Tarjeta Violeta Guanajuato: requisitos y registro para apoyo de 2 mil pesos

| 12:11 | Redacción | Uno Tv
alertan-por-entregas-falsas-de-pavos-incentivos-navidenos-y-apoyos-economicos-en-esta-alcaldia-de-cdmx
Foto: Cuartoscuro

El Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM) anunció la reapertura del registro para la Tarjeta Violeta en Guanajuato capital, programa de apoyo económico que entregará 2 mil pesos en una sola exhibición a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Fechas únicas de pre-registro

El prerregistro inició el pasado jueves 25 de septiembre y permanecerá abierto hasta el lunes 29 de septiembre de 2025.
En esta ocasión, el beneficio alcanzará únicamente para 2 mil 500 mujeres

FOTO: GOBIERNO DE GUANAJUATO

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta?

El apoyo está dirigido a mujeres mayores de 18 años que:

  • Sean residentes de Guanajuato capital.
  • Estén en situación de vulnerabilidad o riesgo por violencia de género.
  • No estén inscritas en la Tarjeta Rosa ni en otros programas similares.

El recurso económico debe usarse en alguno de los siguientes conceptos:

  • Servicios básicos del hogar (luz, agua, gas).
  • Alimentación básica.
  • Consultas médicas y medicamentos.
  • Insumos para emprendimiento de micronegocios.
  • Otros gastos comprobables que favorezcan el bienestar, seguridad o desarrollo personal.

En caso de que la demanda supere el presupuesto, la selección tomará en cuenta la fecha de registro, el nivel de vulnerabilidad y el destino que se dará al apoyo.

Dónde registrarse

El pre-registro se realiza primero en línea, en el siguiente enlace:
https://sistemas.guanajuatocapital.gob.mx/formularios/tarjeta-violeta/index.html

Requisitos para acceder al apoyo de la Tarjeta Violeta en Guanajuato

Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Todos los formatos deben llenarse con pluma de tinta azul
  • Ser mujer, mayor de 18 años, mexicana y residente del Municipio de Guanajuato
  • Realizar el prerregistro en línea en la página del IMAIM
  • Identificación oficial vigente (original y copia simple legible), que acredite domicilio en Guanajuato
  • CURP (copia simple legible)
  • Comprobante de domicilio (original y copia simple legible): recibo de luz o agua no mayor a 3 meses, o constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento
  • Solicitud de ingreso al programa (Anexo I: Formato FIMAIM-01-2025)
  • Aviso de privacidad firmado de puño y letra (Anexo IV: Formato FIMAIM-04-2025)
  • Carta de agradecimiento (Anexo V: Formato FIMAIM-05-2025)
  • Carta protesta de decir verdad (Anexo VI: Formato FIMAIM-06-2025)
  • Formato adicional requerido por los lineamientos (Anexo: FIMAIM-A-2025)

Recuerda, fechas clave para el trámite de la Tarjeta Violeta en Guanajuato

  • Prerregistro en línea: 25, 26 y 29 de septiembre de 2025
  • Entrega de documentos: 10 y 13 de octubre en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, de 9:00 a 18:00 horas
  • Publicación de resultados: 7 de noviembre en la página oficial del Municipio de Guanajuato
  • Entrega de tarjetas: 24 de noviembre en La Colmena (Auditorio Municipal Yerbabuena), de 8:30 a 19:00 horas

Te recomendamos:

Cateo en Hacienda de Guadalupe: detienen a un hombre y aseguran 2 mil dosis de droga

Guanajuato

Cateo en Hacienda de Guadalupe: detienen a un hombre y aseguran 2 mil dosis de droga

Inicia registro para la Tarjeta Violeta en Guanajuato; ¿cómo acceder al apoyo de 2 mil pesos?

Guanajuato

Inicia registro para la Tarjeta Violeta en Guanajuato; ¿cómo acceder al apoyo de 2 mil pesos?

¿Era La Llorona? Joven graba supuesto llanto en Guanajuato y se vuelve viral

Virales

¿Era La Llorona? Joven graba supuesto llanto en Guanajuato y se vuelve viral

Metro Elevado León 450: ¿Qué se sabe del proyecto?

Guanajuato

Metro Elevado León 450: ¿Qué se sabe del proyecto?

Etiquetas: ,