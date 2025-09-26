Tarjeta Violeta Guanajuato: requisitos y registro para apoyo de 2 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM) anunció la reapertura del registro para la Tarjeta Violeta en Guanajuato capital, programa de apoyo económico que entregará 2 mil pesos en una sola exhibición a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Fechas únicas de pre-registro

El prerregistro inició el pasado jueves 25 de septiembre y permanecerá abierto hasta el lunes 29 de septiembre de 2025.

En esta ocasión, el beneficio alcanzará únicamente para 2 mil 500 mujeres

FOTO: GOBIERNO DE GUANAJUATO

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta?

El apoyo está dirigido a mujeres mayores de 18 años que:

Sean residentes de Guanajuato capital .

. Estén en situación de vulnerabilidad o riesgo por violencia de género.

o riesgo por violencia de género. No estén inscritas en la Tarjeta Rosa ni en otros programas similares.

El recurso económico debe usarse en alguno de los siguientes conceptos:

Servicios básicos del hogar (luz, agua, gas).

Alimentación básica.

Consultas médicas y medicamentos.

Insumos para emprendimiento de micronegocios.

Otros gastos comprobables que favorezcan el bienestar, seguridad o desarrollo personal.

En caso de que la demanda supere el presupuesto, la selección tomará en cuenta la fecha de registro, el nivel de vulnerabilidad y el destino que se dará al apoyo.

Dónde registrarse

El pre-registro se realiza primero en línea, en el siguiente enlace:

https://sistemas.guanajuatocapital.gob.mx/formularios/tarjeta-violeta/index.html

Requisitos para acceder al apoyo de la Tarjeta Violeta en Guanajuato

Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Todos los formatos deben llenarse con pluma de tinta azul

Ser mujer, mayor de 18 años, mexicana y residente del Municipio de Guanajuato

Realizar el prerregistro en línea en la página del IMAIM

Identificación oficial vigente (original y copia simple legible), que acredite domicilio en Guanajuato

CURP (copia simple legible)

Comprobante de domicilio (original y copia simple legible): recibo de luz o agua no mayor a 3 meses, o constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento

Solicitud de ingreso al programa (Anexo I: Formato FIMAIM-01-2025)

Aviso de privacidad firmado de puño y letra (Anexo IV: Formato FIMAIM-04-2025)

Carta de agradecimiento (Anexo V: Formato FIMAIM-05-2025)

Carta protesta de decir verdad (Anexo VI: Formato FIMAIM-06-2025)

Formato adicional requerido por los lineamientos (Anexo: FIMAIM-A-2025)

Recuerda, fechas clave para el trámite de la Tarjeta Violeta en Guanajuato