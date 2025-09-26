Tarjeta Violeta Guanajuato: requisitos y registro para apoyo de 2 mil pesos
El Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM) anunció la reapertura del registro para la Tarjeta Violeta en Guanajuato capital, programa de apoyo económico que entregará 2 mil pesos en una sola exhibición a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Fechas únicas de pre-registro
El prerregistro inició el pasado jueves 25 de septiembre y permanecerá abierto hasta el lunes 29 de septiembre de 2025.
En esta ocasión, el beneficio alcanzará únicamente para 2 mil 500 mujeres
¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta?
El apoyo está dirigido a mujeres mayores de 18 años que:
- Sean residentes de Guanajuato capital.
- Estén en situación de vulnerabilidad o riesgo por violencia de género.
- No estén inscritas en la Tarjeta Rosa ni en otros programas similares.
El recurso económico debe usarse en alguno de los siguientes conceptos:
- Servicios básicos del hogar (luz, agua, gas).
- Alimentación básica.
- Consultas médicas y medicamentos.
- Insumos para emprendimiento de micronegocios.
- Otros gastos comprobables que favorezcan el bienestar, seguridad o desarrollo personal.
En caso de que la demanda supere el presupuesto, la selección tomará en cuenta la fecha de registro, el nivel de vulnerabilidad y el destino que se dará al apoyo.
Dónde registrarse
El pre-registro se realiza primero en línea, en el siguiente enlace:
https://sistemas.guanajuatocapital.gob.mx/formularios/tarjeta-violeta/index.html
Requisitos para acceder al apoyo de la Tarjeta Violeta en Guanajuato
Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Todos los formatos deben llenarse con pluma de tinta azul
- Ser mujer, mayor de 18 años, mexicana y residente del Municipio de Guanajuato
- Realizar el prerregistro en línea en la página del IMAIM
- Identificación oficial vigente (original y copia simple legible), que acredite domicilio en Guanajuato
- CURP (copia simple legible)
- Comprobante de domicilio (original y copia simple legible): recibo de luz o agua no mayor a 3 meses, o constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento
- Solicitud de ingreso al programa (Anexo I: Formato FIMAIM-01-2025)
- Aviso de privacidad firmado de puño y letra (Anexo IV: Formato FIMAIM-04-2025)
- Carta de agradecimiento (Anexo V: Formato FIMAIM-05-2025)
- Carta protesta de decir verdad (Anexo VI: Formato FIMAIM-06-2025)
- Formato adicional requerido por los lineamientos (Anexo: FIMAIM-A-2025)
Recuerda, fechas clave para el trámite de la Tarjeta Violeta en Guanajuato
- Prerregistro en línea: 25, 26 y 29 de septiembre de 2025
- Entrega de documentos: 10 y 13 de octubre en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, de 9:00 a 18:00 horas
- Publicación de resultados: 7 de noviembre en la página oficial del Municipio de Guanajuato
- Entrega de tarjetas: 24 de noviembre en La Colmena (Auditorio Municipal Yerbabuena), de 8:30 a 19:00 horas