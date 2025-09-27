Tren se lleva a camión de pasajeros en Comonfort; mueren 6

GENERANDO AUDIO...

El camión fue arrastrado varios metros. Foto: Protección Civil de Comonfort

Un camión de pasajeros chocó con el tren, en Comonfort, municipio del estado de Guanajuato, dejando un saldo de seis personas fallecidas y al menos 15 heridos durante la mañana de este sábado.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la vía férrea de la comunidad de La Nopalera, informaron autoridades municipales del accidente.

Camión de pasajeros choca con tren en Comonfort; ¿qué se sabe?

El conductor del autobús de pasajeros de la línea “Morados” no alcanzó a cruzar las vías y fue impactado por el ferrocarril de Canadian Pacific Kansas City Southern.

El tren arrastró varios metros al autobús hasta que logró detenerse.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil, Cruz Roja de Comonfort y trasladaron a los heridos al Hospital Comunitario y Hospital en San Miguel de Allende.

El primer reporte indica seis personas sin vida y 15 lesionados de los cuales aún no se informa su identidad.

La Dirección de Protección Civil de Comonfort destacó que la información oficial, se encuentra en proceso de integración y será dada a conocer oportunamente.

Al momento, la zona sigue bloqueada para los trabajos periciales y deslindar responsabilidades.

