Un tren en Irapuato perdió el control y causó accidentes. Fotos: Cuartoscuro

La tarde del 6 de agosto, un tren de la empresa Ferromex perdió el control de su locomotora, la cual se habría desprendido del resto del convoy, provocando dos choques consecutivos en distintos puntos de Irapuato, Guanajuato, y dejando un saldo de seis personas fallecidas y al menos un lesionado grave.

Este 7 de agosto se difundieron en redes sociales videos de cámaras de seguridad que muestran el instante en que la locomotora impacta contra uno de los vehículos del primer accidente.

Las imágenes del primer choque en Irapuato

En el primer video, la locomotora —ya sin el resto de los vagones— cruza una avenida aparentemente sin problemas. Sin embargo, en un segundo material se aprecia un incremento de velocidad antes de llegar al cruce ferroviario de avenida Paseo Irapuato.

Allí, un automóvil compacto y una camioneta de carga logran pasar las vías, pero un Nissan Sentra queda detenido sobre el cruce. La locomotora impacta de lleno contra el vehículo, en el que viajaba una familia: dos mujeres y un hombre murieron en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado grave a un hospital.

En las imágenes también se observa a un peatón que alcanza a acelerar el paso justo antes de que ocurra el choque, evitando ser arrollado.

Segundo accidente minutos después

Tras el primer impacto, la locomotora continuó su trayecto y, minutos después, embistió a tres vehículos más en el cruce de avenida Lázaro Cárdenas y bulevar Mariano J. García.

En este segundo percance murieron otras tres personas. Entre los vehículos involucrados había una camioneta, un coche compacto y una motocicleta.

Ferromex investiga las causas

En un comunicado, Ferromex informó que personal especializado acudió al lugar para asistir a las personas afectadas y revisar la “caja negra” de la locomotora, con el fin de determinar por qué se separó del convoy.

“Personal especializado de la empresa se ha trasladado al sitio para atender a todas las personas involucradas en el accidente, así como para revisar la caja negra de la unidad y determinar las causas por las que una locomotora se habría separado del convoy”, señaló la compañía.

La empresa agregó que mantiene comunicación con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y autoridades estatales y municipales para avanzar en la investigación, y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y la comunidad de Irapuato.

