¿Vives en Guanajuato? Ya puedes registrarte para el Programa de Vivienda para el Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Te contamos los detalles y requisitos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció que ya está abierto el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar en varios municipios de Guanajuato.

En coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, priorizando a personas en condiciones de alta marginación, comunidades indígenas y familias con carencias sociales.

Registro en municipios de Guanajuato

En esta primera etapa, Acámbaro, Romita y San Felipe cuentan con módulos de atención donde las y los interesados podrán entregar su documentación y recibir su folio de registro.

En Acámbaro, el registro se realiza en dos sedes:

Centro Integrador: Calle Corregidora Número 94, Colonia Acámbaro Centro

Plaza Cívica “Miguel Hidalgo”: Colonia Centro, Jardín Principal

Para Romita, las opciones son:

Centro Integrador: Calle Echeverría 32, Colonia Romita Centro

Casa de la Cultura: Valentín G. Farías S/N, Colonia Romita Centro

San Felipe, la sede es en:

Centro Integrador: Calle Camino Real Zacatecano Número 206, Fraccionamiento La Huerta de San Agustín

Fechas y horarios

El periodo de registro en todos estos municipios va del 11 al 23 de agosto, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Proceso de registro

El trámite es personal y gratuito. No se permite realizarlo a través de representantes o gestores.

Personal capacitado verificará la documentación, capturará los datos en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro, que servirá como comprobante para las siguientes fases de evaluación.

Documentos necesarios

Las personas interesadas deben acudir con original y copia de:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente) CURP actualizado Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

¿Cómo ubicar tu módulo en Guanajuato?

Para conocer las sedes y horarios exactos, así como las fechas específicas para cada localidad, la Conavi habilitó un mapa interactivo en el micrositio del Programa: pvb.conavi.gob.mx.

Lo que sigue después del registro

En un plazo máximo de 20 días hábiles, la Conavi evaluará las solicitudes y publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en su página oficial (gob.mx/conavi) y en puntos estratégicos de las comunidades.

Las personas preseleccionadas recibirán una llamada, mensaje de texto o WhatsApp para agendar una visita domiciliaria, con el fin de verificar la información y, en su caso, solicitar documentos adicionales.

Aviso importante

La Conavi reitera que todos los trámites son gratuitos, que no existen intermediarios autorizados y que la única forma de registrarse es de manera presencial en los módulos oficiales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]