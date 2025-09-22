Normalistas bloquean la Autopista del Sol y lanzan petardos en la 35 zona militar

GENERANDO AUDIO...

El bloqueo es en ambos sentidos. Foto: Jesús Dorantes

Normalistas de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México bloquean, en estos momentos, los cuatro carriles de la Autopista del Sol a la altura del Parador de Marqués. Esto como parte de las actividades programadas por la jornada de lucha a casi 11 años de la desaparición de sus 43 compañeros en Iguala de la Independencia.

Como parte de su protesta, los manifestantes lanzan petardos en la 35 zona militar. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos.

La protesta de los normalistas genera afectaciones en la vialidad, pues los cuatro carriles de la Autopista del Sol a la altura del Parador de Marqués, que son una vialidad importante del estado, se encuentra sin paso. Los manifestantes aseguran que “estas acciones son necesarias para mantener viva la exigencia de justicia y visibilizar su causa”, recordando que detrás de cada bloqueo hay familias que aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos y un país que demanda rendición de cuentas.

¿Qué piden los normalistas?

Los normalistas de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México exigen justicia por la desaparición de sus 43 compañeros en Iguala, ocurrida hace casi 11 años.

Su principal demanda es que las autoridades esclarezcan los hechos y castiguen a los responsables, además de garantizar que no se repitan violaciones a los derechos humanos en el país. Justifican su protesta recordando que, a más de una década, las familias de los jóvenes desaparecidos aún buscan respuestas y enfrentan impunidad, lo que mantiene viva la exigencia de memoria, justicia y reparación del daño.

