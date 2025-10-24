A dos años de Otis, Acapulco avanza en su reconstrucción

GENERANDO AUDIO...

Acapulco avanza en su reconstrucción a dos años de Otis. Foto: Celeste Hernández

Han pasado 730 días desde el impacto del huracán Otis en el puerto de Acapulco, un fenómeno natural que alcanzó rápidamente la categoría 5.

Sus rachas de viento de hasta 300 kilómetros por hora, causaron la destrucción de uno de los destinos turísticos más importantes de México.

A dos años de distancia, Acapulco sigue levantándose, a paso firme.

Autoridades estatales estiman que la industria hotelera ha logrado recuperarse en un 82%, con más de 16 mil 200 habitaciones disponibles en 290 hoteles, de las poco más de 20 mil que había antes del meteoro.

Avance en la infraestructura turística

“En tema de infraestructura turística estamos en proceso; cada día se nota más la diferencia. También en la recuperación turística estamos teniendo ocupaciones importantes. La respuesta de la gente hacia su destino tan emblemático y tan querido en México como es Acapulco ha sido muy importante”, Simón Quiñones Orozco, Secretario de Turismo de Guerrero.

Tras el impacto de Otis se han renovado las terminales de autobuses, las plazas comerciales, hoteles, restaurantes, condominios, espacios recreativos y también el aeropuerto.

Además, la Costera Miguel Alemán se mantiene con los trabajos de rehabilitación de imagen urbana, lo que permite a los visitantes encontrar una ciudad con un rostro distinto.

Un Acapulco diferente y resiliente

“Es un Acapulco diferente después de Otis. Hemos tenido que evolucionar y adaptarnos a la demanda actual. Una década, seguramente, será suficiente para que Acapulco adquiera esta nueva forma que estamos construyendo; seguimos trabajando con lo que tenemos y con lo que podemos ofrecer”, Fernando Reina Iglesias, empresario.

Los empresarios reconocen que tras el huracán se perdió casi un año en la organización de eventos internacionales, como congresos, convenciones y festivales.

Pese a ello, los intervencionistas continúan apostando por el futuro del puerto con la apertura de nuevos atractivos turísticos.

Sin embargo, la reconstrucción no ha sido pareja, pues en las colonias populares y asentamientos alejados de la urbanidad, la situación es diferente.

“En la zona rural y en la zona suburbana, a pesar de los apoyos que en su momento brindó el Gobierno federal creó que todavía hace falta más por hacer, todavía vemos casas afectadas, familias que se fueron, que han sido desplazadas porque ya no hay espacios en sus territorios para vivir y creo que todavía falta mucho por construir”, Alma Rosa Aguirre, activista.

Heridas que persisten en Acapulco

A pesar del nuevo rostro del puerto, aún persisten las heridas que dejó Otis, con la muerte de 52 personas y la desaparición de otras 31, que en su mayoría eran trabajadores de embarcaciones y yates de recreo.

Aunque todavía hay desafíos en materia de reconstrucción y servicios básicos en diversas zonas, el puerto ya muestra signos claros de reactivación económica y turística, con lo que avanza a un ritmo sostenido.