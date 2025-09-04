Abelina López exige cerrar negocios para su informe en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Los locatarios señalan que tendrán pérdidas económicas. Foto: Cuartoscuro

La preparación del primer informe de gobierno de la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, creó inconformidad entre comerciantes y locatarios, luego de que se les notificara el cierre obligatorio (y con repercusiones en caso de negarse) de sus establecimientos durante el evento oficial.

La tarde de ayer, 3 de septiembre, la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de Acapulco, encabezada por Rosa Gómez Martínez, emitió un oficio en el que se instruye la suspensión de actividades comerciales en la zona desde la tarde del jueves 11 hasta la noche del viernes 12 de septiembre de 2025.

Negocios podrían ser clausurados si no cierran por informe de Abelina López

De acuerdo con el documento oficial, el informe de gobierno se llevará en la calle Andrés de Urdaneta, por lo que los negocios de esta zona deberán cerrar desde las 17:00 horas del jueves 11 de septiembre hasta las 22:00 horas del viernes 12 de septiembre. Además, también se suspenderá la circulación en las vialidades aledañas como Diego Hurtado de Mendoza, Capitán Mala Espina, Sebastián Vizcaíno y Juan Rodríguez Cabrillo.

El oficio advierte que el incumplimiento podría traer consigo multas e incluso la clausura temporal de los negocios.

Ante este hecho, los comerciantes afectados expresaron su rechazo a lo que consideran una decisión unilateral del ayuntamiento. Señalaron que la disposición municipal representa pérdidas económicas irreparables, sobre todo en un contexto donde las ventas ya se encuentran debilitadas.

Además, denunciaron que la medida fue tomada sin diálogo previo, lo que califican como un acto de imposición que prioriza la proyección política de la alcaldesa por encima de la estabilidad del comercio local.

A través de redes sociales, afectados mencionaron que en administraciones anteriores los informes de gobierno se realizaban sin afectar por completo las operaciones comerciales, pues únicamente se aplicaban cierres parciales y temporales.

Ante esto, los comerciantes destacan que, “la decisión de Abelina López pone en evidencia la falta de sensibilidad hacia el sector productivo”; además, piden a la autoridad municipal abrir espacios de negociación para evitar que sus ingresos se vean gravemente afectados.

