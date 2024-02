Exigen ser censados: damnificados de Otis bloquean zona turística de Acapulco

Los manifestantes bloquearon desde anoche. Foto: Celeste Hernández

En Guerrero, damnificados del huracán Otis iniciaron un plantón en la zona turística de Acapulco en demanda de ser integrados al censo del Bienestar.

Lo anterior, para recibir apoyos económicos para la reconstrucción de sus viviendas

Bloquean costera Miguel Alemán en Acapulco

El grupo de más de 300 personas iniciaron este lunes un bloqueo en la costera Miguel Alemán que se extendió hasta el anochecer. Algunos manifestantes pernoctaron en el lugar, en exigencia a una respuesta de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México.

“A mí no me pasaron a censar, me inscribí por teléfono como dijeron, y quedaron de hablarme, hasta la fecha no me han hablado, yo tengo mis escrituras para demostrar que mi propiedad sufrió daños. Si tengo que quedarme me quedo, la cosa es que se unan y no peleen, tienen que venir a resolvernos aquí. No, que se vaya una comisión a hablar por nosotros. Que vengan a decirnos aquí si tenemos derecho o no”, Rebeca Velázquez, damnificada por Otis.

Otra de las manifestantes sostuvo que al ser personas de la tercera edad se complica la reconstrucción de las viviendas con recursos propios.

“Que me apoyen, yo ya no trabajo, no tengo entrada de dinero, que me apoyen para arreglar mi vivienda. Voy a permanecer, a ver hasta donde aguanto. Mis pies se me están hinchando”, mencionó, Ninfa Campos Villanueva.

Durante el transcurso de la tarde, funcionarios de gobernación estatal ofrecieron a los manifestantes una reunión con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, para el próximo lunes.

Con la condición de que liberaran la circulación en la principal vía turística del puerto de Acapulco. La mayoría de los inconformes lo rechazaron.

En el lugar, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, también, reveló que se habían identificado casos de habitantes de la Ciudad de México y de municipios del Estado de México que pretendían cobrar el apoyo de reconstrucción. El cual se dirigió particularmente a habitantes de Acapulco y de Coyuca de Benítez.

Los damnificados por Otis siguen bloqueando Costera Miguel Alemán durante esta mañana. El periodista @MLopezSanMartin compartió videos de los inconformes.