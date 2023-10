Acapulco sufre desabasto de alimentos y agua potable

A seis días del paso del huracán Otis, el puerto de Acapulco comienza a sufrir el desabasto de alimentos y agua potable tras el saqueo de centro comerciales y tiendas de conveniencia.



A pesar de la llegada de despensas de parte de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones no gubernamentales, habitantes de diversas colonias de Acapulco comienzan a desesperarse por la falta de víveres y el encarecimiento de productos de la canasta básica, como el casillero de huevo, que este fin de semana alcanzó un valor de 150 pesos.



“No hay comida, la verdad, anda uno buscándole, lo que andan regalando, pero no hay donde congelarlo para que no se eche a perder, pero no hay luz. El huevo estaba a 75 y ahora a 150 pesos, el medio casillero 100 pesos y nada, nada ha venido, igual no hay nada de agua, ni para bañarnos”.



Ante el desabasto de alimentos, porteños han optado por salir a municipios vecinos para adquirir productos de primera necesidad.



“El desabasto de alimentos es totalmente impresionante, hay mucha rapiña, la verdad es que hoy tengo que acudir a Chilpancingo con la posibilidad de poder adquirir productos para pasar estos días…es una situación muy dolorosa para los porteños y ojalá pronto llegue más ayuda porque la verdad no sé cómo vamos a pasar los próximos días acá.”



Hasta el momento la energía eléctrica ha sido restablecida en las principales vialidades de algunas colonias, mientras la señal de telefonía móvil continúa restableciéndose paulatinamente.

En la zona costera de Acapulco, voluntarios de limpieza de la Ciudad de México han liberado las calles de árboles y postes caídos, mientras que personal de la CFE mantiene un brigadeo constante para avanzar en el restablecimiento del servicio.



El Ejército Mexicano y la Marina Armada de México mantienen en movimiento las cocinas comunitarias para llevar alimentos calientes a la población más vulnerable.