Acapulco y Coyuca reanudan clases donde no haya riesgos el martes 21 de noviembre

Acapulco y Coyuca de Benítez reanudan clases el martes. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que el regreso a clases en escuelas de Acapulco y Coyuca de Benítez donde no haya riesgo para la comunidad educativa, se llevará a cabo el martes 21 de noviembre. Autoridades locales reportaron afectaciones en 561 centros educativos, de los cuales se han censado 400.

Ver más A través de la @EducGuerrero, informamos el regreso a clases el próximo martes 21 de noviembre en los centros escolares donde no exista ningún riesgo para la comunidad educativa, tras el impacto del huracán #Otis, en los municipios de Coyuca de Benítez y #Acapulco.



Priorizando… https://t.co/FJEbGbU7E4 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) November 19, 2023

La mandataria indicó que priorizando la seguridad y el bienestar de los alumnos, docentes y personal administrativo, se decidió que el retorno sea gradual y con total sensibilidad para cada caso.

Agregó que en los inmuebles con registro de daños continuarán con los protocolos necesarios para apoyar la reactivación del sector educativo lo más pronto posible.

Lo anterior, fue confirmado por el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, quien dijo que tomando en cuenta que los daños del huracán “Otis” son de diversa magnitud, el martes 21 de noviembre se reanudarán clases y actividades administrativas.

El responsable de la educación en la entidad, expresó que se debe tener mucha sensibilidad en esta etapa de emergencia, por lo que no se obligará a nadie que no puedan asistir a la escuela y no se exigirá nada a las y los estudiantes como los uniformes, más que su presencia, de quienes puedan acudir.

Se mantiene suspensión de clases donde haya riesgo en Acapulco y Coyuca

Indicó que en las escuelas donde haya algún riesgo, se mantendrá la suspensión de actividades durante la semana del 21 al 24 de noviembre, mientras que en el resto del estado habrá clases normales, salvo los días indicados en el Calendario Escolar Oficial.

Marcial Rodríguez, manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado coordinan los trabajos de apoyo, que consisten en el incremento del cien por ciento de becas en educación básica, la integración de todos los planteles al programa “La escuela es nuestra” y los trabajos para la reconstrucción.

También agradeció a la secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Leticia Ramírez Amaya, quien se encuentra de manera permanente en Guerrero, para apoyar la reactivación y reconstrucción del sector educativo afectado por el huracán “Otis”.