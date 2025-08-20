Airshow Acapulco 2025 contará con aviones de la Segunda Guerra Mundial

GENERANDO AUDIO...

El Airshow llega en noviembre. Foto: Gobierno de Guerrero/Facebook

El puerto de Acapulco, Guerrero, se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del año: el Airshow 2025, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre. Durante tres días, la bahía será testigo de un espectáculo aéreo sin precedentes que reunirá a pilotos nacionales e internacionales, aeronaves históricas y acrobacias de alto nivel.

De acuerdo con la gobernadora, Evelyn Salgado, este evento no sólo celebra la aviación, sino que también impulsa el turismo y la economía local, consolidando a Acapulco como un destino internacional lleno de adrenalina y diversión.

¿Qué verán los asistentes en el Airshow Acapulco 2025?

De acuerdo con Jesús Núñez González, organizador de este evento, la próxima edición contará con 15 aeronaves, 10 aviones acrobáticos, 4 jets de combate y un Warbird de la Segunda Guerra Mundial, además de un Casa 2-12 y una Cessna 182. A la emoción de los vuelos se sumarán 6 paracaidistas mexicanos y 2 flyboards.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional participará con su escuadrilla acrobática Águila Azteca en aviones TCI, el equipo de paracaidismo Guerreros Águila y demostraciones de fuerzas especiales. También estará presente la Secretaría de Marina, garantizando la coordinación y seguridad de todas las actividades.

Como destacaron las autoridades durante la conferencia de prensa, el espectáculo conecta a la sociedad con la aviación, inspira a las nuevas generaciones y posiciona a México en el circuito internacional de shows aéreos.

¿A qué horas serán los espectáculos del Airshow Acapulco 2025?

Según Núñez González, los horarios del Airshow están diseñados para maximizar la experiencia, el viernes 21 de noviembre se realizarán las prácticas generales de 9:00 a 15:00 horas, mientras que el sábado y domingo habrá dos funciones: la primera a las 11:00 y la estelar a partir de las 14:30 hasta las 18:00 horas.

Con 23 aeronaves confirmadas y la participación de pilotos de países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Polonia, El Salvador y Guatemala, Acapulco se prepara para vivir un fin de semana lleno de adrenalina, historia y entretenimiento.

