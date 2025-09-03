Asesinan en Tixtla a Hossein Nabor Guillén, subsecretario del Bienestar en Guerrero

GENERANDO AUDIO...

FGE abrió investigación por homicidio.FOTO: Especial

El exalcalde de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, fue asesinado la tarde de este martes 2 de septiembre en ese municipio de la zona Centro de Guerrero. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron al sitio para procesar la escena del crimen y levantar indicios que permitan dar con los responsables.

FGE de Guerrero investiga homicidio calificado

La FGE detalló que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y reafirmó su compromiso con el acceso a la justicia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate a la impunidad.

Actualmente, Hossein Nabor Guillén se desempeñaba como subsecretario de Política Social en la Secretaría de Bienestar del estado de Guerrero, encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Condolencias de Evelyn Salgado

Tras confirmarse el hecho, la mandataria estatal expresó en redes sociales su pésame a la familia del funcionario:

“Con respeto y profundo cariño, expreso mi más sentido pésame a la familia de nuestro amigo y compañero Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social. Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones. Hossein fue un hombre comprometido con las causas del pueblo, generoso, solidario y siempre dispuesto a servir a los demás. Su recuerdo vivirá por siempre entre quienes tuvimos el privilegio de caminar a su lado. Descanse en paz”.

La Fiscalía de Guerrero continuará con las investigaciones para identificar y detener a los responsables del crimen en Tixtla.