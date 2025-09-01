GENERANDO AUDIO...

Asesinan a tres hombres y los arrojan al Río Huacapa. Foto: Cuartoscuro

Tres hombres fueron asesinados y arrojados al encauzamiento del Río Huacapa, en Chilpancingo, Guerrero. El hallazgo ocurrió frente a la entrada principal del centro nocturno conocido como “Bar Bar”, alrededor de las 22:40 horas.

Vecinos de la colonia José María Morelos y Pavón reportaron al 911 la presencia de cuerpos en la parte baja de la vialidad. De acuerdo con los primeros informes, las víctimas sufrieron impactos de bala. Además, los cuerpos fueron abandonados frente al establecimiento, que se encontraba cerrado al momento del operativo.

Ataque previo en Chilpancingo

Horas antes, durante la madrugada de este mismo sábado, la fachada del “Bar Bar“ fue atacada a balazos. En ese hecho no se registraron personas lesionadas.

Este nuevo acto de violencia se suma a la serie de hechos delictivos registrados en la capital de Guerrero en las últimas semanas.

Operativo de seguridad y levantamiento de los cuerpos

Al lugar acudieron elementos de diferentes corporaciones policiacas que acordonaron la zona y realizaron recorridos en los alrededores. Posteriormente, personal de Protección Civil apoyó en las labores para recuperar los cuerpos, que permanecieron por varias horas en el encauzamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a las víctimas ni reportado personas detenidas relacionadas con el caso.

Autoridades estatales y municipales mantienen operativos de seguridad en la zona para intentar frenar la violencia, aunque hasta ahora no se han reportado avances sobre este triple homicidio.

